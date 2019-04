Metronome láká na hudbu v planetáriu, poctu zpěvačkám i luxusní toalety

Liam Gallagher v pátek na pražském Výstavišti zahájí své letní turné, němečtí Kraftwek předvedou svou 3D show. Podle programové ředitelky Barbory Šubrtové to bude poprvé nikoli v hale, ale pod širým nebem. Aktualitou letošního ročníku jsou i dvě nové kryté scény. Muzika tedy může pokračovat do pozdních hodin, aniž by rušila sousedy.

„Konkrétně v blízkém planetáriu se bude hrát v hlavních časech, a tak návštěvníci, které třeba Gallagher či Kraftwerk nelákají, budou mít alternativu,“ dodává Šubrtová.



Hudební nabídku přehlídky doplní koncert k 30 letům Pražského výběru, kde zazní i běžně naživo nehrané písně, či komponovaný program Hlas svobody, jenž vzdá hold českým zpěvačkám od Evy Pilarové po Žofii Dares.

Doprovodný program hravou formou nastíní možnou budoucnost vzdělávání. Na Metronome Square se objeví stan plný interaktivních zážitků a chybět nebude ani diskusní scéna Opero Forum s Tomášem Sedláčkem či fyzikem Janem Lukačevičem. K odlehčené poloze přispěje moderátor Ondřej Cihlář z divadla VOSTO5.

Co se komfortu návštěvníků týká, pořadatelé se poučili z loňského rozčarování nad nově zavedeným bezkontaktním placením. I letos bude systém cashless navázaný na vstupní náramky, bude však osvobozen od poplatků. U stánků navíc bude možné platit také přímo bezkontaktní kartou Mastercard.

Komfortnější a větší má být také vstup do areálu, obě hlavní pódia propojí nová trasa a Martin Voňka za organizátory slibuje dvě stovky luxusních splachovacích toalet podobných prý těm z letadel.