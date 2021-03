VIDEO: Zpěvačka Leeloo debutuje singlem a klipem Botticelli Girl

A ještě by se slušelo dodat, že je dcerou hereckého páru Václav Kopta a Simona Vrbická, čili je jasné, kde se v jejím případě vzaly umělecké sklony.



„Zpívala jsem si už jako malá, ale kvůli vyřvaným hlasivkám jsem měla na nějakou dobu zpěv zakázaný. Rodiče si nepřáli, abych se stala zpěvačkou. Vše se změnilo, když jsem v páté třídě přišla do divadla Semafor na zkoušku představení Opera Betlém, kde hrál táta a pak i já. Odsud jsem šla za kamarádkou do Dětské Opery Praha. I když mne to bavilo, bylo jasné, že operní diva ze mě nebude,“ říká Jana Leeloo Koptová.



Na zmíněném debutovém albu pracuje s hudebníkem a producentem Sebastianem Hádlem, který je rovněž autorem několika skladeb. Pod pěti písničkami je podepsaná i Janina sestra Františka.



Klip ke skladbě Botticelli Girl režíroval Jan Strach, natáčelo se na renesančním zámku Libochovice, ke kterému Leeloo váže i osobní vztah. „Je to místo, které mám ráda a které je spojeno s naší rodinou. Z jedné strany zámku stojí dům, kde se narodil můj pradědeček, spisovatel Josef Kopta, z druhé je naše bývalá chalupa, kam jsem jako malá hodně jezdila.“