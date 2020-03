Zemřela country legenda Kenny Rogers. Jeho Ruby u nás proslavil Pavel Bobek

Rogers začínal koncem padesátých let jako jazzový hudebník, postupně se ale dostal k folku a country, kde působil hned v několika country formacích. Se skupinou Kenny Rogers & The First Edition nahrál svůj první velký hit Ruby, Don’t Take Your Love to Town, který u nás proslavil Pavel Bobek jako Oh Ruby, nechtěj mi lásku brát.

Rogers se vydal na sólovou dráhu v roce 1976. Z téhle doby pocházejí hity jako Coward of the County, The Gambler či Islands in the Stream. S více než 120 singly se Rogersovi podařilo probojovat do některého z hudebník žebříčků, celkem se jeho nahrávek prodalo přes 100 milionů kusů a Rogers byl v roce 2013 uveden do Country Music Hall of Fame.