Ve věku 87 let zemřel Little Richard, jeden ze zakladatelů rock ‚n‘ rollu

17:08 , aktualizováno 17:08

Ve věku 87 let zemřel jeden ze zakladatelů rock ‚n‘ rollu Little Richard. S odvoláním na jeho syna to na svém webu napsal časopis Rolling Stone. Příčina smrti zpěváka a klavíristy z amerického státu Georgia zatím není známá. Richard se proslavil hity jako Tutti Frutti, Lucille a Long Tall Sally.