S Janem Vodňanským se naposledy rozloučili rodina, Hřebejk či Bém

Poslední rozloučení s Janem Vodňanským začalo v 15 hodin a doprovázely ho písničky zesnulého. Kromě rodiny dorazili na pohřeb také herec Jan Kačer nebo bývalý pražský primátor Pavel Bém. Obřad trval zhruba půl hodiny, poté se za vydatného potlesku za Janem Vodňanským naposledy zatáhla opona.



Jedním z hostů byl i filmový režisér Jan Hřebejk, který Vodňanského v roce 1988 obsadil do svého studentského filmu Co všechno chcete vědět o sexu a bojíte se to prožít. V roce 2018 si také zahrál majitele hotelu ve filmu režiséra Tomáše Magnuska Kluci z hor.



Podstatná ovšem byla především jeho práce na poli textařském, která se nerozlučně pojí s hudebním skladatelem Petrem Skoumalem. Dílo, které spolu vytvořili, je jednoduše nesmrtelné.