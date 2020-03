RECENZE: Dokument o Vodňanském a Skoumalovi karikuje tupou dobu

S úsměvem idiota. Jak přesné, výstižné. Lepší charakteristiku tvorby dvojice Jan Vodňanský a Petr Skoumal lze vymyslet jen stěží. Uvědomíme-li si navíc kontext doby, v němž spoluautoři tvořili, tedy počínající normalizaci, dojde nám ještě lépe její zdánlivá neškodnost, uvnitř však hluboká podvratnost.



Skoumalovy srozumitelné melodie a Vodňanského průzračné slovní hříčky, podávané navíc jeho až „švejkovsky“ bezelstnou, stále jakoby udivenou dikcí, představovaly pro tehdejší režim bolístku téměř srovnatelnou s řáděním undergroundových kapel. Jenže Vodňanský a Skoumal byli pop. V tom nejlepším slova smyslu. Byli lidoví, ale zároveň intelektuální. A to vše tento dokument zachycuje.



Režisér Marek Najbrt se ve spolupráci se scenáristou Pavlem Klusákem snažil podchytit onen zmíněný kontrapunkt, který ostatně vyplývá i ze samotných výpovědí obou hlavních aktérů. Vedle eruptivně a nadšeně hovořícího Vodňanského je tu jeho protiklad. Střídmě, ledově klidně vystupující Petr Skoumal – samozřejmě jen prostřednictvím archivních záběrů.



Ti dva asi byli v soukromí dost odlišní, což v dokumentu mezi řádky vyplývá, ale jejich tvůrčí symbióza byla jedinečná. Skoumal byl ryzí melodik s ohromným záběrem, dokument připomíná jak jeho hudbu k večerníčkům (Maxipes Fík, Příběhy včelích medvídků), tak působení v doprovodné kapele Vladimíra Mišíka nebo práci pro Michala Prokopa, pro něhož složil skvostnou Kolej Yesterday.



Jan Vodňanský byl a stále je věčně okouzlený hračička se slůvky, bystrý pozorovatel světa, vždy a za všech okolností připravený vše viděné a slyšené zkarikovat, postavit do nečekaného kontrastu. Obzvlášť spadeno měl na dutý, prkenný a frázovitý jazyk tehdejších oficiálních orgánů, z něhož si uměl dokonale vystřelit, aniž to bylo jakkoliv podbízivé nebo vulgární.



Vodňanský & Skoumal – Všechno je proměnlivé Česko, 2020, 52 min Režie: Marek Najbrt Scénář: Pavel Klusák Hrají: Jan Vodňanský. Jan Kačer, Táňa Fischerová, Jan Burian, Jiří Černý, Václav Klaus, Jiří Drahoš Hodnocení­: 75 %

Marek Najbrt tuhle Vodňanského jedinečnou schopnost zkratky a pichlavé ironie vizuálně znázorňuje prostřihy na dobové propagační filmy, záběry tleskajících vojáků základní služby a podobně. Výstižně tak charakterizuje dobu, v níž Vodňanského a Skoumalova tvorba zaznívala nejsilněji.



Dokument Vodňanský & Skoumal – Všechno je proměnlivé funguje na několika úrovních. Znalce potěší, pobaví, osobám neobeznámeným může sloužit jako ideální úvod do studia téhle jedinečné dvojice. Podnětů je tu víc než dost, patos žádný. To by ti dva nikdy nepřipustili. A ta slova uznání z úst osobností jako Jan Hřebejk, Jiří Černý, Radkin Honzák nebo i Václav Klaus znějí opravdu upřímně.