RECENZE: Koncert Die Krupps byl ve znamení chladné krásy a euforie

Představte si následující sen: kdosi vás zavře do železné klece a pak vás pomalu spouští do spodních pater opuštěného baráku. A s každým dalším podzemním podlažím, které míjíte, se vám do uší zarývá hudba. Zprvu ji vnímáte jen zlehka, ale pak začíná útočit na všechny vaše smysly. Nemůžete si pomoct, i v té rezavé kleci, která už před vámi hostila mnoho hříšníků, začínáte tančit.

Zhruba takto by se daly popsat dojmy z pražského koncertu německé industriálně-rockové kapely Die Krupps. V rámci promo turné k aktuálnímu albu Vision 2020 Vision podala parta kolem charismatického zpěváka a zakládajícího člena Jürgena Englera takřka bezchybný výkon.

Po zahřívacím začátku, kdy si skupina jakoby trochu osahávala terén klubu Futurum, do sebe najednou všechno zapadlo. Smrtící kombinace tanečních rytmů, ostrých kytar, tvrdé němčiny a hymnických melodií. Okamžik vytržení, pocit, že tohle je správně. Že tady a teď se odehrává něco jedinečného.

Ve chvíli, kdy Die Krupps nasadili „tovární“ hitovku Schmutzfabrik z alba Machinist Of Joy, jsem měl pocit, že jde o vrchol vystoupení. Chyba lávky, těch vrcholů bylo ještě mnoho, včetně majestátní a v extázi celým davem odzpívané Robo Sapien nebo několika skladeb z nového alba. Zazněla i skladba Nazis auf Speed, která zní jako Rammstein. Ovšem jen těm, kteří nejsou obeznámeni s historií Die Krupps a netuší, že pravý opak je pravdou. Totiž že Rammstein ve svých vrcholných okamžicích znějí jako Die Krupps.

Die Krupps Futurum Music Bar 10. prosince 2019 Hodnocení­: 85 %

Pak už bylo celkem jedno, co je zrovna na programu, Die Krupps se s dychtivostí, vášní a razancí pravých kyberpunkerů propálili všem zúčastněným do mozku a přepisovali jim DNA podle svého diktátu. Byli jsme alespoň na chvíli následovníky jejich zvuku, jejich přístupu k hudbě. Ale i k životu.

„Nechceme tady žádné násilí,“ prohlásil hned zkraje Jürgen Engler a o několik okamžiků později se jasně vymezil proti všem nacistickým a podobným extrémistickým tendencím. Aplaudovalo mu souhlasně celé Futurum, neboť v tu chvíli bylo vše jasné. Přes všechnu zvukovou agresi šlo jednoznačně o pozitivní energií nabitý koncert.