Ďábelské trylky i osmdesátkové disko. Konec roku bude co do koncertů pestrý

Skloubení klasiky a populární hudby tu už bylo několikrát. Houslista David Garrett na koncertech krom Beethovenovy Osudové nebo Debussyho Svitu luny hraje i skladby jako Nothing Else Matters od Metalliky nebo Smells Like Teen Spirit od skupiny Nirvana. Vzhledem ani trochu nepřipomíná koncertního mistra, spíše rockovou hvězdu, pročež má přezdívku „Ďáblův houslista“. Vystoupí 1. října v pražské O2 areně.

Závan devadesátkového crossoveru, tedy žánru, kdy se, jednoduše řečeno, míchalo všechno se vším, přivezou 5. října do pražské Meet Factory dvě kapely, které v deváté dekádě patřily mezi věrozvěsty podobného křížení stylů. Američtí Dog Eat Dog kombinují hard core s hip hopem a zvukem saxofonu, finští Waltari pak v jednom kotlíku míchají metal, pop, techno, folklór, disko a kdoví co ještě.

Do devadesátých let se ohlédneme i na koncertě nedávno obnovených Pixies, kteří mají nové album Beneath the Eyrie. Jejich osobité kombinaci hřmotného kytarového zvuku a chytlavých refrénů svého času podlehli i Kurt Cobain nebo David Bowie. „Skřítkové“ vystoupí 8. října ve Fóru Karlín.

Typicky italské klenuté melodie doveze Eros Ramazzotti (22. října v O2 areně), zvuk přibrousí momentální dánská metalová senzace Volbeat – O2 universum 31. října a 6. listopadu se pak v prostorách pražského Paláce Akropolis srotí všichni příznivci zvuku kovového odpadu. Budou mít opravdové hody, do Prahy se totiž po čtyřiadvaceti letech vracejí britští Test Dept. Legendární industriální těleso nedávno ohlásilo návrat na scénu, vydalo vynikající desku Disturbance a zdá se být v oslnivé formě. Stejně jako v roce 1995, zahrají před nimi i tentokrát domácí Paprsky inženýra Garina.

Jazzoví labužníci si pochutnají na koncertě pianisty Herbieho Hancocka, koná se 9. listopadu v nových prostorách O2 universum. Do vod jazzu a blues se taky rád noří zpěvák a kytarista G.Love, který v Česku odehraje hned dva koncerty: 20. října v pražském Lucerna Music Baru a o den později v Brně v Kabinetu můz.

Po skvělém vystoupení po boku kanadských Frontline Assembly se do Prahy zhruba po roce vracejí němečtí Die Krupps, kombinující tvrdé elektro s ostrými kytarami, pochodovými rytmy a stylizovanými vokály často v němčině. Ne, Rammstein na tenhle fígl rozhodně jako první nepřišli. Praporečníci industriálního rocku zalomozí 10. prosince v Lucerna Music Baru.

A pro veliké otrlce je připravena akce s výmluvným názven 80s The Show. Koná se 23. listopadu v brněnské DRFG Areně a na soupisce účinkujících figurují jména jako Boney M, Bad Boys Blue, Sandra, Samantha Fox či Limahl, jehož největší hit Neverending Story se nedávno díky seriálu Stranger Things dočkal návratu do hitparád.

Do konce roku pak zbývá ještě například vystoupení Sarah Brightmanové, která 8. listopadu v Tipsport Areně představí nové album Hymn, vystoupení Marka Lanegana, bývalého zpěváka grungeových Screaming Trees (20. listopadu v Lucerna Music Baru), nebo koncert skvělé americké zpěvačky Beth Hart, která ve svých písničkách plynule a přirozeně propojuje bluesový prožitek a rockovou razanci. Nadto má hlas, že by jím mohla posunovat vagóny. Posuďte ostatně sami, 6. prosince zahraje v pražském Foru Karlín. Do nového roku 2020 pak můžeme vstupovat s vidinou blížícího se koncertu písničkáře Jamese Blunta, který svůj erbovní hit You’re Beatiful – jakož samozřejmě i mnohé další – zapěje 6. března v Tipsport Areně.