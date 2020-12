RECENZE: Cabaret Voltaire se vrátili s úchvatnou zhudebněnou dystopií

Řeč je o kapele, ale ve skutečnosti je současná tvář Cabaret Voltaire sólovým projektem hlavní postavy Richarda H. Kirka. Nicméně deska vyšla pod hlavičkou kapely, tedy se bavme o „skupinovém“ díle. Hypnotickou koláž úzkosti, obav a skličující prázdnoty startuje funky industrial Be Free a už v následující The Power (Of Their Knowledge) se ocitáme ve studených rozsáhlých betonových halách, z jejichž polorozbořených zdí trčí kusy drátů jako poslední připomínka toho, že tu byl kdysi život. Propadáme se ještě o patro níž, Night Of The Jackal tepe neklidným rytmem, za každým rohem číhá překvapení, ne vždy příjemné.

Shadow Of Fear Cabaret Voltaire Hodnocení­: 90 %

Do nervózně rozostřeného podkladu Cabaret Voltaire vyřezávají obrazy horečně probdělé noci. Budoucnost už není, co bývala, veškeré naděje jsou rozemlety na prach. Podobně neveselé obrazy se zhmotňují před očima s každou další skladbou.

Tvrdá, studená, jakéhokoli lidského doteku zbavená Universal Energy je pak ryzí ukázkou zvuku Cabaret Voltaire v roce 2020. Z dálky znějící hlasy, neúprosně tepavý rytmus, na který se nabalují další a další zvuky, žahavé bodance a nečekané zvraty. Hudba se zarývá přímo do mozku s nekompromisností počítačového viru a vzbuzuje nadšení stejnou měrou jako strach.

To jsou Cabaret Voltaire v jedné ze svých nejsilnějších hodin. Spoluvytvářeli žánr a i po mnoha letech k němu mají hodně co říct.