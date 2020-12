RECENZE: Voldemort dupe po zbytcích lidskosti. Projekt SNTS vydal album

Však se mu taky říká Dark Lord, což je, jak potterofilové vědí, anglický originál českého ekvivalentu Pán zla.

Tudíž hudba SNTS není žádná selanka. Jde o čisté industriální techno, kde prim hrají nekompromisně bušící rytmická kladiva, za doprovodu rozličných skřípavých a nervy drásajících kovových zvuků. Je to silně znepokojivá deska, ostatně o jejím konceptu nejlépe vypovídá název The Unfinished Fight Against Humanity. Je to pouliční vzpoura, o jejímž výsledku je dopředu jasno.

Člověk nemá sebemenší šanci, je semletý nelidsky šlapajícím soukolím beatů a radioaktivního mraku zvěstujícího brzkou zkázu. Patronovo zaklínadlo tu není nic platné, zde temná strana už dávno vyhrála.

Přesto je to nakažlivá deska. Nekompromisně a autoritativně si vyžaduje pozornost. Máte chuť nořit se do ní a prozkoumávat jednotlivé vrstvy, kterých je tu mnoho a vyvstávají s opakovanými poslechy.

The Unfinished Fight Against Humanity SNTS Hodnocení­: 90 %

Ta hudba kouše, žhne. Skladba Temporary Pleasure je dokonalý ekvivalent hadího uštknutí – útočí na cosi mimosmyslového, infikuje mozek dosud nepoznanými pocity. Je to droga, kybernetický šváb pohozený v blátivé louži, memento časů, které teprve přijdou. Strach, rozostřená paranoia a euforie v jednom zazipovaném souboru.