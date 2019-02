Zemřela Julie Adamsová, hollywoodská hvězda s nejkrásnějšíma nohama

K jejím prvním úspěchům patřil snímek z roku 1949 Daltonův gang, vzápětí následovaly další klasické westerny jako Horizons West s tehdejším idolem Rockem Hudsonem, s nímž točila celkem pětkrát, Zátočina řeky, kde byl jejím partnerem James Stewart, nebo Muž z Alama, kde potkala Glenna Forda.

Adamsová vytvořila na sto čtyřicet rolí včetně snímků Všechny čluny na vodu, Závod se smrtí, Přestřelka v Dodge City nebo McQ, kde hrála po boku Johna Waynea.

Jejím posledním filmem se stal před osmi lety Bůh masakru, kam ji obsadil režisér Roman Polanski. Poté se s hereckou dráhou rozloučila.

V závěru své kariéry se věnovala zejména televizi, objevila se v seriálech Ztraceni, Melrose Place, Kriminálka New York nebo Beverly Hills 90210. Přírodní bruneta s hlubokým hlasem, bývalá Miss Little Rock, se dvakrát vdala, měla dva syny a říkávala: „Nezáleží na tom, co jsem hrála nejraději, lidi stejně vždy vyhrknou - Ano, Julie Adamsová, to je ta z Netvora z Černé laguny.“