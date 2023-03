Zemřel Ricou Browning. Potápěč udělal kariéru u filmu, proslavil se rolí netvora

Ricou Browning nikdy neplánoval stát se monstrem. V roce 1953, když pracoval jako plavčík ve floridském Wakulla Springs, ho však oslovila skupina filmařů, která prozkoumávala místa pro připravovaný film „Netvor z Černé laguny“.

Herec Ricou Browning (20. června 2014)

Browning tak prokázal filmařům laskavost, a skočil do vody, kde pro zkušební záběry předvedl svůj ladný plavecký způsob, který si osvojil už v dětství, když se na pláži potápěl pro mince a předváděl kaskadérské kousky v podvodních show, připomíná Browningovy herecké začátky list The Washington Post.

O dva týdny později mu tehdy zavolal režisér Jack Arnold. „Líbí se nám, jak plaveš,“ řekl mu Arnold. „Chceš se stát tou příšerou?“ A tak začala Browningova kariéra u filmu.

Vrhl se po hlavě do showbyznysu - oblékl si těžkopádný oblek a zahrál si šupinatého, masitými rty pokrytého Gillmana, obojživelného humanoida, který terorizuje herečku Julii Adamsovou. Netvor z Černé laguny se se o rok později dočkal i pokračování pod názvem Pomsta netvora. Následoval i třetí díl Netvor přichází (1956).

V následujících třech desetiletích udělal kariéru také jako režisér a herec ve filmových scénách s vodními živočichy. Pracoval s tuleni, delfíny, žraloky a mnoha slavnými osobnostmi, které hrály scény ve vodě.

Plaval s Esther Williamsovou v hudební romanci Jupiterův miláček (1955), dubloval herce Jerryho Lewise v námořnické komedii Don’t Give Up the Ship (1959) a provázel Seana Conneryho podmořskou bojovou scénou ve filmu o Jamesi Bondovi Thunderball (1965).

Režíroval také podmořské scény pro populární dobrodružný seriál Sea Hunt (1958-1961) s Lloydem Bridgesem v roli bývalého námořního potápěče a přišel s nápadem na rodinný film Delfín Filip (1963) o chlapci, který se spřátelí se zraněným divokým delfínem. Browning nakonec začal režírovat i své vlastní filmy.

Nejvíce ho však proslavil onen film Netvor z Černé laguny. „Je zvláštní, jak to funguje,“ řekl Browning v roce 1993 v rozhovoru pro deník Miami Herald. „Je to tak trochu kultovní záležitost. Vydělal jsem na tom asi méně peněz než na čemkoli jiném, co jsem kdy dělal.“

Hollywoodská hvězda Julie Adamsová, která nosila přízvisko herečka s nejkrásnějšíma nohama. Jejich půvab bohatě uplatnila v plavkách ve snímku Netvor z Černé laguny: