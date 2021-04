VIDEO: Bouček, Brzobohatý, Kotek a Prachař zpívají pro Bohdalovou

V textu písně vzdávají pánové české herecké legendě hold. „Popisuje realitu. A sice, že Země je naší Jiřince malá. Na Zemi ve svém oboru dokázala to, co žádná jiná, a proto by měla dobýt vesmír,“ říká spoluautor textu Libor Bouček, pro nějž je účast v hudebním klipu premiérou.

K písni Vystřelená vznikl i videoklip, v němž se oslavenkyně a její boyband podívají do kosmu, oblékli proto skafandry a pod vedením videokouzelníka Michala Orsavy naplnili slova písně. Videoklip Vystřelená se objeví na YouTube v den narozenin Jiřiny Bohdalové, tedy v pondělí 3. května.