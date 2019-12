VIDEO: Něco podivného probudili. A teď s tím bojují Pod vodou

10:50 , aktualizováno 10:50

Skupina vědců v podmořské laboratoři jedenáct kilometrů pod hladinou se snaží po zemětřesení dostat do bezpečí. Ale ještě netuší, co na ně číhá v hororovém filmu Pod vodou, který přijde do kin 9. ledna.