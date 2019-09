RECENZE: Druhý díl hororu ukazuje, jak zabít To a s ním i radost

9:59 , aktualizováno 9:59

Vydařené filmy by se měly pokračování dobrovolně vzdát. Před dvěma lety patřil přepis hororu Stephena Kinga To k příjemným překvapením, zato snímek To Kapitola 2, který právě vstoupil do kin, původní radost zabíjí.