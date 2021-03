RECENZE: Pitomé porno je jen záminka. I když je vítěz Berlinale ukáže

Úvodní, vskutku tvrdě názorný domácký záznam sexuálních radovánek jisté učitelky, který unikne na internet, použil režisér Radu Jude jen jako záminku k provokativní zprávě o vlastním národu, vyprávěné na pomezí rozverné frašky a filozofující morality.



Že s chutí šokuje, patří k jeho originalitě ceněné festivalovými porotami, na niž minoritní koprodukcí přispělo Česko již opakovaně. Přitom zápletka novinky i autorův postoj jsou od počátku průhledné, učitelka se má na třídní schůzce obhájit před pohoršenými rodiči svých žáků, z nichž Jude sestavil barvité leporelo lidového soudu složeného převážně z pokrytců, omezenců či nostalgiků komunistické éry.



Ovšem tak jednoduše režisér nevypráví. Lynčování hříšnice si nechal až na poslední, nejsilnější ze tří kapitol, kterou navíc vybavil alternativními konci včetně takřka komiksového přerodu štvané pedagožky ve mstivou lítici. V první třetině ji nechá dlouze bloumat ulicemi, obchody a kavárnami, kdy se telefonicky snaží zjistit, jestli se dá výbušné video ještě nějak dostat ze sítě. Marně.

Prostřední část pak naprosto vykolejí ze započatého příběhu a zaskočí diváka souborem skečů z rumunské historie i současnosti, kam se vejdou kulturní odkazy, masakry, týrané děti i vtipy o blondýnkách. Nepopsatelnou koláž lze brát jako souhrn režisérových názorů, výraz lehce anarchistické hravosti nebo zakuklený způsob, jak skromnou historku o něco nastavit.

Konečně finální pranýř v režii navenek rozumných a civilizovaných občanů se pohybuje od zábavných situací k plakátovým schématům xenofobie, homofobie, antisemitismu či rasismu. Jak zaznělo v jedné zahraniční recenzi, Radu Jude bezpochyby umí provokovat, jiná věc však je, co vlastně hodlá publiku sdělit. Že lidé svou prudérnost schovávají za velkohubé blaho dětí? To by bylo trochu málo.



Smolný pich aneb Pitomý porno Režie Radu Jude, hrají Kristina Cepraga, Tudorel Filimon, Ilinca Manolache, Alexandru Potocean, Andi Vasluianu, Dana Voicu, Petra Nesvačilová Hodnocení­: 65 %

Možná se jeden z klíčů ke snímku Smolný pich aneb Pitomý porno skrývá v rouškách. Aniž by ji Jude zdůrazňoval, pandemická doba prostupuje celým filmem, bezděčně, jakoby mimochodem. I pod letním sluncem roste nervozita a nevraživost, tu ve frontě u pokladny, tu na parkovišti; covid-19 doléhá z útržků okolních hovorů v druhém plánu – a všudypřítomnou neviditelnou náladu zachytil režisér znamenitě.

Třeba nám vzkazuje, že není pomoci světu, jenž ve vypjatém čase koronaviru řeší takové prkotiny, jako je soukromé manželské porno.