Odstartuje Berlinale, úplně jiný festival na pokračování

Novou verzi filmového svátku rozdělili na dvě etapy, pracovní a veřejnou. První březnový týden od pondělního zahájení do pátku, kdy se vyhlásí vítězové, bude patřit výhradně profesionálům, online projekcím pouze pro akreditované, filmovému trhu a také hlavní soutěži, kterou posoudí porota složená z režisérů vítězných filmů za posledních šest let. Veřejnosti se pak festival otevře od 9. do 20. června – alespoň podle plánu pořadatelů.

Česko nemá mezi patnácti snímky ústřední soutěžní sekce přímé zastoupení, nicméně se díky koprodukčnímu podílu může hlásit k rumunskému dramatu Smolný pich aneb Pitomý porno, jež natočil režisér Radu Jude, mimo jiné vítěz karlovarského festivalu s filmem Je mi jedno, že se zapíšeme do dějin jako barbaři. V novince sleduje učitelku, jejíž lechtivé video se octne na síti.

Silnou reprezentaci má hostitelské Německo, včetně snímku Fabian, přepisu moralistické satiry Ericha Kästnera, dále dokumentu o výuce a začlenění cizinců Pan Bachmann a jeho třída, romantické komedie Jsem tvůj muž či sociální mozaiky současného Berlína Odvedle, kterou režíroval představitel hlavní role Daniel Brühl.

Za Francii soutěží Albatros, příběh policisty z městečka v Normandii, kde má jednu z rolí Victor Belmondo, vnuk Jeana-Paula Belmonda, pak ještě snímek Petit Maman, v němž dívka zkoumající po smrti babičky místa matčina dětství potká svou vrstevnici v domku na stromě, či paměť tří žen propojená v libanonské koprodukci Memory Box.

Šanci mají též íránská Balada o bílé krávě, japonské Kolo štěstí, jihokorejský Úvod, mexický Policejní film, pokračování maďarského Lesa a gruzínská romance Co vidíme při pohledu na nebe.

Našinci nikde – ale jedno prvenství si přece jen připsali. Firma Artinii jako vůbec první český projekt dostala pozvání mezi deset inovativních startupů na Evropském filmovém trhu v rámci Berlinale.

Společnost, jež nabízí nová řešení pro filmové festivaly, tedy tradiční projekce, jejich přesun do online prostředí nebo kombinaci obou cest, už má svou technologii úředně schválenou i ve Státech a čeká tam na potvrzení patentu.