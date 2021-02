Seriál Slunečná pokračuje, odmítá Prima spekulace o jeho konci

„Ať se vám to líbí, nebo ne, Slunečná skončí. Nechceme jít cestou nikdy nekončících seriálů. Může to mít sto šedesát dílů, ale musí to mít začátek, prostředek a konec. Takže pracujeme na tom, co nahradí Slunečnou,” prohlásila Hornová v rozhovoru.

Podle Primy však chtěla jen neznačit, že nejde o formát nastavované ságy bez pevné struktury příběhu. „Nic se neděje, Slunečná pokračuje. Dál to nebudeme komentovat,“ uvedla mluvčí stanice Gabriela Semová s tím, že pochopitelně jako všechny televize vyvíjí i Prima další formáty.

Skutečnosti, že Slunečná hned tak obrazovku neopustí, nahrává i její sledovanost. Už od svého nástupu v loňském roce poráží letitou královnu Ordinaci v růžové zahradě 2, jejíž konec již Nova oznámila.

Stejně vítězně si vede také proti novince Novy, seriálu Anatomie života. Nejnověji sleduje Slunečnou kolem 1,3 milionu diváků, zatímco oba seriály Novy vysílané ve stejném čase se drží pod milionem diváků.