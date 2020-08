Televize-19. Startuje poněkud jiná, chudší, nejistá podzimní sezona

Podle ředitele České televize Petra Dvořáka se případné změny ukážou až po dvou třech letech, i když osobně si myslí, že zásadnější vliv než pandemie přinese technologický či kulturní vývoj.



„Nicméně poslední měsíce několik zajímavých věcí ukázaly. Předně to, že televize jako médium má stále naprosto zásadní roli, nejvyšší důvěru a zároveň nejsnazší dostupnost i pro ty, kdo mají omezený přístup k internetu. Dále že televize veřejné služby umí rychle a správně reagovat na proměny potřeb společnosti, což vedle zpravodajství zahrnulo v ČT i tvorbu pořadů, online projektů a dokonce start nových kanálů; to nám do budoucna dává odvahu víc riskovat. Třetí efekt je ekonomický, pandemie přinesla velké ztráty v podobě nákladů na rušené projekty a propadu obchodních příjmů, všechna média tedy čeká ekonomicky náročnější období,“ líčí Dvořák.

„V ČT jsme přišli o velké kampaně navázané na sportovní události, olympiádu či hokejové mistrovství, letos tak přijdeme na obchodních aktivitách minimálně o 120 milionů korun,“ dodal



Pro Kláru Brachtlovou a Jana Vlčka, generální ředitele Novy, přinesla pandemie podobnou zkušenost: „Museli jsme přerušit výrobu našich titulů, výrazně klesla poptávka na trhu reklamy, proto jsme upravili jarní programové schéma a snížili objem vlastní premiérové tvorby, kterou jsme se snažili nahradit zpravodajstvím a publicistickou. Zcela jsme změnili způsob práce. Mnoho zaměstnanců muselo přejít plně na práci z domova, pro ty, kdo zajišťují nepřetržité vysílání, musíme udržovat bezpečné pracovní prostředí. Ale díky tomu jsme se naučili efektivněji pracovat v online prostředí a jsme mnohem pružnější.“

Za karantény plné repríz začali diváci objevovat streamovací služby, ale tuzemské stanice tvrdí, že se obraceli hlavně k jejich vlastním videotékám. „Odliv diváků jsme nezaznamenali, za koronaviru jsme právě naopak sledovali, že se diváci Primy rozdělili mezi její vysílání a její videoarchiv. I starší generace se naučila pustit si online video,“ dokládá ředitel Primy Marek Singer třeba na seriálu Slunečná, jehož každá epizoda měla 450 tisíc přehrání.

Zvýšený zájem o svůj videoportál zažila i Nova, tudíž k plánu společné videotéky všech českých televizí po vzoru zahraničí se obě komerční stanice staví spíš vyhýbavě. „Prima se zřejmě zaměřovala na spuštění svého zpravodajského kanálu, Nova čeká na převzetí novým majitelem a my se zabýváme videoslužbou, kterou chceme spustit v příštím roce,“ potvrdil Dvořák.



Dodává, že nadnárodní streamovací služby v Česku mají stále velmi malý podíl: „I my jsme pocítili zvýšený zájem o program ČT, navíc si naše vysílání začaly ve větší míře zapínat mladší divácké skupiny, pro které je jinak hlavní platformou on-line a sociální sítě.“

Na výtky, že nový, seniorský kanál ČT3 uvádí stejné retro jako ČT1, odpovídá: „To je velmi omezený pohled. Trojka nám dala úplně novou možnost, jak pracovat s archivem. Některé pořady zde měly svoji premiéru třeba po dvaceti třiceti letech, protože do schématu ostatních kanálů nezapadaly, mnoho titulů se rekonstruovalo speciálně pro ČT3, od hudebních formátů po inscenace, jinak by byly nadále dlouhé roky nevyužity.“

Bude po nucené pauze vůbec co vysílat? „Nyní se nám sice výrobu podařilo obnovit už naplno, ale některé pořady, které jsme plánovali pro podzim, budeme moci nasadit až v roce 2021; v podstatě se nám posunuly sezony. Po prázdninách ČT zařadí premiérově autorské dokumenty, pokračování cyklů i hranou tvorbu, jen jí asi nebude tolik, na kolik byli diváci z předchozích let zvyklí,“ uznává Dvořák.



Nova na podzim vesměs jen pokračuje v zavedených projektech od pořadu MasterChef po seriály Ordinace a Ulice. „Příběhy postav Ulice jsme leckdy museli opustit v nejzajímavějších momentech. Abychom na ně navázali, začali jsme teď netypicky velikonočním dílem, ale brzy se Ulice vrátí k reálnému času,“ slibují šéfové Novy. Prima podle Singera stihla dotočit, co do podzimního programu potřebovala: „To spíš na nákup pořadů může mít vliv určitá hrozba budoucí ekonomické krize, následující roky se bude objednávat méně,“ soudí.

I když zkraje karantény se sledovaly zprávy a streamovaly apokalyptické příběhy, tradiční zájem o krimi a komedie přetrval. „Divácké preference se mění pomaleji, cyklicky. Dnes třeba určitě tolik diváků nevyhledává seriály z lékařského prostředí jako před patnácti lety. Ale krimi a komedie jsou žánry nadčasové, desítky let patří v celé Evropě k nejvíce natáčeným a žádaným. Bude se jen proměňovat způsob, jak se točí, nač se zaměřují, ale pandemie na to vliv mít nebude,“ míní Dvořák a Singer souhlasí: „Pandemie jako každá složitá doba ještě zvýraznila oblibu odpočinkových žánrů, dokonce zvýšila jejich potřebu, jak dokládá dominance Slunečné v jarní sezoně.“

Koronavirus jako téma se zatím v hrané podobě nerýsuje. V ČT se objeví v dokumentech a Nova jej promítne do několika děl. „Bohužel tu covid-19 stále je a ještě asi bude, na obrazovku se tudíž dostává přirozeně prostřednictvím příběhů. V cyklu Malé lásky budeme svědky porodů v době mimořádných opatření, v reality show Výměna manželek uvidíme, jak rodiny prožívaly dlouhé týdny zavřené v jedné domácnosti, a v dokumentu Česko-19 se podíváme na osudy lidí, které virus přímo zasáhl. Promluví lidé, jež dělily hodiny od smrti, i zdravotníci, kteří nevěděli, proti čemu jdou,“ slibují Brachtlová s Vlčkem.