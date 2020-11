Ordinace v růžové zahradě za půl roku skončí, co seriál nahradí?

„Přesné datum odvysílání posledního dílu ani nový projekt ještě nejsou známy. Na obrazovkách se bude Ordinace pravidelně objevovat ještě celé jaro 2021,“ upřesnil na dotaz iDNES.cz Martin Hradecký.



Ordinace dlouhá léta vládla sledovanosti dvou večerů týdně, v poslední době se však vítězství přesunulo ke konkurenčnímu seriálu Primy Slunečná. I minulý týden se právě Slunečná držela nad milionem diváků, kdežto Ordinace pod ním.

„Je to pro nás emotivní záležitost, těžko hledat nějaká srovnání. Pokud si nějaký pořad udrží své místo v hlavním čase po více než patnáct let a navíc se vysílá po dvou epizodách v týdnu, je to zkrátka fenomén,“ říká Monika Hasmanová, ředitelka výroby TV Nova.



„Ještě ale neříkáme poslední slovo a máme nachystanou nabitou sezonu, která v roce 2021 přinese nespočet dramatických situací, napětí a emocí v dávce, jakou diváci ještě nezažili. Těšíme se na to,“ dodává Hasmanová s tím že doposud Nova odvysílala 730 000 minut seriálu.