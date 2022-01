Na Primu se vrátil seriál Slunečná, tvůrci slibují drama i romantiku

„Na základě četných diváckých ohlasů jsme se rozhodli nasadit nové díly z poslední sezony oblíbeného seriálu Slunečná již po Novém roce,“ uvedl mluvčí seriálu Josef Ducký.

Na statku už se zabydlují Janek s Týnou i s trojčátky – Janičkou, Haničkou a Aničkou. A že nebude snadné tak velkou rodinku napasovat do malého pokojíčku, to Janek pochopí hned a bude řešit strasti i slasti novopečeného tatínka.

„Miminka jsou neskutečně krásná a hodná. Skoro jsem zapomněla, jak malá po porodu jsou. Bylo zvláštní zase držet tak malé miminko v ruce. A přiznám se rovnou, že jsem je od sebe nerozeznala, jen podle rodičů,“ prozradila Eva Burešová, jaké bylo natáčení.

Klid nebude mít ani Erika v podání Kristýny Kociánové. Ta si na prsou hřeje hada – a pěkně mazaného. Simona (Monika Timková) má na Eriku spadeno a půjde klidně přes mrtvoly. „Ze začátku to vypadá, že je Simona ta pravá, kterou Erika hledala, ale je to všechno úplně jinak. Moc mě to baví hrát, a hlavně je co hrát. Simona má své tajemství, pracuje v azylovém domě, ale všechno je jen proto, že má v hlavě své plány,“ naznačila Timková.

Své záměry má i Diana Stránská (Markéta Hrubešová). Ze svých spárů nechce pustit Johna Linharta (Maroš Kramár), i když Eva Holubová coby Hana dělá vše pro to, aby ji od svého šéfa odehnala. Nic nepomůže a pomalu se schyluje k lásce jako trám. Hlavně ze strany Johna, který už v hlavě spřádá další plány a překvapení.

V hospodě bude doplňovat partu místních štamgastů Jiří Ployhar, který zaskočil za nemocného Leoše Nohu. Scenáristé ho povolali jako bratrance Libora Dolejše, který bude prudit a otravovat život Zuzaně (Eva Decastelo) „Rád vysedává po hospodách, a když byl Radek odeslán do léčebny, tak se své ženě ještě stihl pomstít a poslal jí do života právě Libora. Je stejný jako on. Moc toho nenapracuje a Zuzanu pěkně štve,“ prozradil Jiří Ployhar.

Seriál Slunečná bude TV Prima vysílat každé úterý, čtvrtky budou patřit novince ZOO, která startuje 13. ledna.