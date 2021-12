Podzimní sledovanosti Primy kralovaly seriály, hlavně Slunečná

V cílové skupině 15+ zaznamenala Prima během podzimu share 27,62 % a v kategorii diváků 15–69 let share 27,42 %.

Podzimní díly seriálu Slunečná průměrně sledovalo 1 178 000 diváků (share 28,95 %). Poslední a zároveň nejsledovanější díl 16. prosince přilákal 1 274 000 diváků (share 30,49 %). Seriálovou novinku Hvězdy nad hlavou si průměrně pustilo 1 012 000 diváků, share 24,52 %. Nejsledovanější úvodní díl pak zhlédlo 1 163 000 diváků (share 28,81 %).

Nový seriál 1. MISE o výcviku mladých vojenských lékařů si nenechalo v průměru ujít 724 tisíc diváků (share 18,19 %), nejsledovanější díl 29. srpna vidělo 942 tisíc diváků (share 22,68 %). Pátá série seriálu Polda s Davidem Matáskem a Vladimírem Polívkou v hlavních rolích měla průměrnou sledovanost 850 tisíc diváků.

Velmi úspěšné byly i pořady v druhém prime time slotu. Pořad Inkognito průměrně pobavil 534 tisíc diváků (share 18,59 %). Talk show 7 pádů Honzy Dědka průměrně zhlédlo 503 tisíc diváků (share 17,14 %), Show Jana Krause dosáhla průměrné sledovanosti 494 tisíc diváků, share 17,50 %.

V počtu online přehrání opět kraloval seriál Slunečná. Na druhé příčce se umístila show Like House 2 a Like House Night show. Z novinek zabodoval seriál Hvězdy nad hlavou, ze zahraničních pořadů to pak byla Zasněná láska. V iPrima Videopůjčovně z podzimních novinek zazářila 1. MISE.