RECENZE: Seriál předvádí Čtyři svatby a jeden pohřeb filmové legendy

Pokud snad existuje vzácný jedinec, který původní romantickou komedii z roku 1994 nezná, může si seriál odškrtnout jako tuctový průměr. Zbytek světa však musí při pohřbívání legendy tiše trpět.

Kromě titulního výčtu obřadů a londýnských kulis si totiž sága vysílaná v Česku na HBO nezachovala takřka nic. Zejména pak zcela poztrácela citovou zdrženlivost ostrovního humoru – a vůbec vtip, který nahradila typicky hollywoodským pitváním emocí.



Ve filmu se mezi partu Britů vklínila jedna Američanka, v seriálu se do města nad Temží nahrnou ze zámoří hned čtyři bývalí kamarádi z dob univerzitních studií, přičemž ústřední hrdinka, politická poradkyně v podání Nathalie Emmanuelové, tu hledá únik ze vztahu se ženatým mužem.



Člověk by doufal, že se v rámci komunity budou chovat alespoň jako jiskřiví Přátelé, jenomže navzdory věku a vysokoškolské výbavě si počínají spíše po vzoru pubertálních hrdinů z Beverly Hills 90210.

Navíc věty typu „Jsem dospělá, respektujte moje rozhodnutí“ nebo „Ty to zvládneš, máme tě rádi“ pronášejí se smrtící vážností, jako by šlo o zásadní boj za záchranu celé planety, nikoli o jedno rande. Do víka rakve s podobnými dialogy ještě zatluče poslední hřebíček nepřirozeně odsekávaný český dabing.

Pochopitelně se do sestavy aktérů promítá současný diktát politické korektnosti, takže se vztahové kotrmelce odvíjejí nejen napříč několika etniky, ale přibude například i muslimský prvek.



Na rozdíl od původního filmu se také opatrněji flámuje, zato se provozují společenské hry, hromadí se více konverzačních vycpávek a časový posun proti originálu si vybral daň ve značné dávce esemesek a vůbec dálkové komunikace.

Tím se styl vyprávění ještě ochuzuje o zdroj situační komiky – ale proč by ji vlastně pěstovalo, jestliže jasně dává najevo, že teď tu Čtyři svatby a jeden pohřeb nejsou pro zábavu.

Čtyři svatby a jeden pohřeb Režie Tristram Shapeero, Charles McDougall, Catherine Morsheadová, hrají Nathalie Emmanuelová, Rebecca Rittenhouse, John Reynolds, Zoe Boyle, Emilio Doorgasingh, Andie MacDowellová, Nikesh Patel Hodnocení­: 45 %

Svým způsobem to až fascinuje, seriál totiž z britských vzorů včetně Lásky nebeské opisuje leckdy celé postupy, přesto se smích nedostaví.

Slant Magazine ve své recenzi trefně označuje seriál za varovný příklad toho, jak se „nafouknutím“ rozsahu příběhu nezlepší jeho obsah.

Divák zhýčkaný ikonickým originálem tedy musí vzít zavděk sceneriemi města včetně čtvrti Notting Hill, spojené s jiným britským hitem, či nostalgickou připomínkou filmu Čtyři svatby a jeden pohřeb, již zosobní jeho hvězda Andie MacDowellová, byť tady už v úloze matky jedné z hrdinek. Ale pár odkazů rozhodně nestačí k ospravedlnění faktu, že si řadová limonáda přisvojila proslulou obchodní značku.