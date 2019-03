Čtyři svatby a jeden pohřeb se vrátily včetně Hugha Granta. Na 12 minut

6:59 , aktualizováno 6:59

Pětadvacet let po vzniku slavné romantické komedie Čtyři svatby a jeden pohřeb se diváci dočkali pokračování. Ve filmu One Red Nose And A Wedding se vrátili i původní hrdinové Hugh Grant a Andie MacDowellová, ovšem nyní jako rodiče nevěsty - a jen na dvanáct minut.