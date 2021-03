Vyhlašují se nominace na Oscary, šanci má i český film Šarlatán

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Mezi herečkami se o sošku za nejlepší výkon ve vedlejší roli utkají Maria Bakalova, Glenn Close, Olivia Colmanová, Amanda Seyfriedová a Yuh-Jung Youn.

Podle amerických médií mají velkou šanci na postup do finále snímky Země nomádů od americké režisérky čínského původu Chloé Zhao, justiční drama Chicagský tribunál, příběh Nadějná mladá žena, osud korejské rodiny ve Státech Minari či životopis Mank.



Téměř jistou nominaci má podle listu The New York Times autorka Země nomádů za nejlepší režii. V kategorii nejlepší herec favorizuje deník Chadwicka Bosemana, který loni zemřel na rakovinu a nedávno za snímek Ma Rainey – matka blues dostal Zlatý glóbus. List odhaduje, že by mezi letošními nominovanými mohla být téměř polovina umělců barevné pleti.

Vyhlašování cen bylo plánováno na únor, kvůli pandemii se ceremoniál posunul o dva měsíce. Americká filmová akademie také pustila do soutěže snímky zveřejněné prostřednictvím streamovacích služeb. Dříve se o ceny mohly ucházet pouze filmy, které byly nejméně sedm dní promítány v kině.