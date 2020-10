Smutek, vrchol cynismu. Zeman výrokem o hladových umělcích pobouřil

„Ten jeho bonmot mi zní podobně, jako kdyby řekl - Nemocní ať umřou,“ prohlásil Márdi z kapely Vypsaná fixa a dodal: „Nezbývá nám než se za pana prezidenta modlit, aby mu v pekle nebylo tak zle.“

Rocker Michal Pavlíček se vyslovil podobně: „Komentovat tak ožehavé věci v téhle napjaté době tímhle způsobem mi připadá jako vrchol cynismu“.

Zpěvák, skladatel a producent Jiří Burian prohlásil: „Mě vlastně vůbec nezajímá, co Miloš Zeman kde řekl. Je to nemocný dědula, rozhodně to není můj prezident. Od politiky se snažím držet co nejdál, k volbám chodím volit to nejmenší zlo. Tohle už se vůbec nedá brát vážně a překvapuje mě, že už mě to ani nepřekvapuje. Doufám, že tohle peklo brzy skončí. “

„Na jednu stranu je mi smutno. Na druhou stranu jsem vším tím motivován nemlčet, být hrdým blbečkem schopným se postarat nejen o sebe, ale i o ostatní,“ reagoval divadelník Rostislav Novák. „Kdybych si měl brát k srdci vše, co si od prezidenta z posledních let pamatuji, život by byl smutný. A já takový život žít nehodlám. Myslíte, že by hladový prezident také vytvořil ta nejrozumnější rozhodnutí? Nechci žít ve světě urážek, podrazů a napřažených holí. Stydím se nejen za prezidenta,“ vzkázal Novák.

Výtvarník a muzikant Jaromír 99 si myslí, že Zeman svým myšlením uvázl v minulém či předminulém století. „Václav Klaus udělal z kultury podnikání, takže normálně odvádíme daně, platíme zdravotní, sociální a když nám zakážou hrát či tvořit bez jakékoli kompenzace, je to skoro na hromadnou žalobu. Já mám tedy štěstí, že kromě muziky i kreslím, ale ani to teď není nijak slavné. Nemám zakázky na komiksy, takže jsem přešel na volnou tvorbu. Jak dlouho mi to vydrží, je otázka,“ shrnul Jaromír 99 současnou nejistotu mnoha umělců.

„Dovolím si podobné vyjádření - Největší imunitu měla společnost v době, kdy tři dětí ze čtyř zemřely,“ reagoval na Zemanův bonmot spisovatel Martin Vopěnka. „Obojí jsou to do určité míry pravdivé výroky. Ale plyne z nich něco pro dnešek? Složitá doba, doba strádání, s sebou jistě přináší příležitost k hlubšímu uměleckému ponoru. Na druhou stranu však platí, že kvalita společnosti se pozná i podle toho, jak si váží svých umělců.“