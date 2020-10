Neschopní ať zkrachují, pražská smetánka ať čte knihy, vzkazuje prezident

Vláda významně přitvrdila proticovidová opatření, další omezení přijdou od pondělí. Budou částečně zavřené provozy 2. ­stupně základních škol, omezena jídelní patra v obchodních domech, zrušena sportovní utkání a řada dalších věcí. Nejsou ta opatření příliš drakonická?

Právě teď jsem se setkal se svým dvorním lékařem – a jinak ředitelem Ústřední vojenské nemocnice profesorem Miroslavem Zavoralem –, který mi říkal, že ta opatření jsou málo drakonická. Já bych více věřil odborníkům, kteří jsou pro drakonická opatření – když už se jednou stalo, že nebyla aplikována už v­ létě – než těm různým zpěvákům, zubařům, kardiologům a dalším, kdo věci vůbec nerozumí, ale často o ní mluví.

Na úvod našeho rozhovoru vám řeknu, že Němci mají krásný výraz – Besserwisser. To je člověk, který ví všechno lépe. No, a bohužel, tito užvanění amatéři, kteří nám říkají, že koronavirus je chřipka, způsobili ve veřejnosti neoprávněné očekávání, že to brzy zmizí. Zatímco my – a proto jsem jmenoval profesora Prymulu – potřebujeme drakonická, chcete-li vojenská opatření. Jsme ve válce a ve válce se jemná opatření příliš neaplikují.