Kina přijdou o Gotta. Uzavření divadel je i zásah do ekonomiky, zní z kultury

Od pondělí 12. října se na dva týdny zastaví kulturní akce, řekl novinářům ministr zdravotnictví Roman Prymula. Zákaz otevřít se týká podle něj prakticky všech kulturních událostí, zavřít se musí například divadla, kina, ale také zoologické zahrady, vyplývá podle Prymuly ze čtvrtečního rozhodnutí vlády.

Opatření mají sloužit ke zpomalení šíření epidemie covidu-19. „Opatření chápeme, ale škody budou pro všechny významné,“ sdělil Jan Burian.

„Co na to říci, je to průšvih. Kina se těšila na film Karlu Gottovi, předprodeje šly báječně, teď se zase vše zastaví,“ uvedl vedoucí pražského kina Lucerna Bedřich Němec. „Nejdřív jsme to chápali tak, že do deseti lidí v sále hrát můžeme, ale to by nás stejně nevytrhlo, čtyřicet lidí za den při čtyřech představeních, to by bylo jen jako útočiště pro pár fanoušků. Musíme to ustát, ale nehroutím se. Hroutil jsem se na jaře, kdy to vypadalo, že bude zavřeno měsíce nebo roky. Ale lidi se začali vracet, v květnu ještě vzácně, červen už byl lepší a prázdniny už senzační, takže doufám, že se vrátí znovu,“ dodal Němec.

Martin Pošta, předseda Asociace provozovatelů kin a vedoucí Kina Sněžník v Děčíně, potvrzuje, že předprodeje na Gottův životopis Karel byly skvělé. „Ale doufáme, že právě takový film zase provoz kin může rozjet, lidé si na něj počkají. Důvody opatření chápeme, vítáme, že vláda uvažuje o kompenzacích pro postižený sektor, a těch čtrnáct dní využijeme právě k jednání nejen o kompenzacích, ale hlavně o podmínkách znovuotevření. Protože těžko odhadnout, zda to bude jen dva týdny,“ řekl Pošta.



Jan Bradáč, který vede kina sítě CineStar a distribuční společnost Falcon, si klade otázku - kolikrát ještě? „Zase je to handl. Kina a divadla zavřou i s rouškami, hospody do osmi večer otevřené; kde je v tom systém? Opravdu hospodám nezávidím, ale principu nerozumím, taky bychom to do osmi zvládli. Jediná naděje je, že teď s námi už budou o pravidlech jednat,“ řekl.



Divadlo Kalich přestává hrát už od pátku. „Postihl nás už předchozí zákaz uvádění muzikálů, které jsme měli na programu od pátku do neděle. Opět zamykáme dveře divadla a budeme doufat, že ne na dlouho. Naši diváci o vybraná představení ani peníze za ně nepřijdou, pro všechny tituly, jež nebudeme moct odehrát, najdeme nové termíny, až budeme s určitostí vědět, kdy zákaz skončí,“ pokračuje Panenka. „Čeká nás stejná práce jako na jaře a stejně jako tehdy si i nyní vážíme pochopení i podpory od diváků,“ dodal.



Národní divadlo zrušilo v první vlně koronaviru od března do 2. července 400 představení, muselo vracet přes 80.000 vstupenek. Na začátku současné sezony Burian uvedl, že za březen až červen divadlu chyběly výnosy 121,3 milionu korun, odhad propadu do konce roku tehdy na počátku září byl 251,8 milionu korun. V červenci už ministerstvo kultury pokrylo ztrátu částkou 117,6 milionu korun.

„Podíl kultury na HDP je vyšší než například podíl potravinářství nebo chemického průmyslu. Restrikce kultury tedy je zásah do ekonomiky, nikoliv jen !omezení volnočasových aktivit’. Kulturní a kreativní průmysl je v EU ekonomický sektor s nejdynamičtějším rozvojem,“ uvedl Burian.

Divadla většinou v předčasně ukončené minulé sezoně již v červnu, kdy se opatření proti koronaviru uvolňovala a umožňovala v omezeném režimu divadlo provozovat, nepokračovala. V září zahájila sezonu novou, mnohé scény uvedly představení přesunutá z jara, záhy ale přišla další opatření kvůli druhé vlně pandemie.

Do neděle 11. října mohou hrát před diváky, kteří sedí v hledišti s nasazenými rouškami, v publiku nesmí být více než 500 lidí. Od minulého pondělí platí zákaz zpívání, nesmí se proto hrát opery či další představení, ve kterých se hodně zpívá.