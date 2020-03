Kde vzít potlesk nebo smích? Jak se točí televizní show bez diváků

Průlomový pokus si připsala Prima, nejnovější díl Show Jana Krause se točil právě v den, kdy nařízení proti šíření koronaviru vešlo v platnost, tedy povinně bez publika. Z nouze udělal moderátor ctnost, jedním ze tří Krausových hostů byl virolog a v hledišti Divadla Archa usedl jediný „profesionální“ divák, mýtický a všudypřítomný pan Odvárka, maskot pořadu.

„Divadlo bez diváků není rozhodně to pravé. Na druhou stranu je útěchou, že lidé nemohli přijít kvůli důležité ochraně zdraví. Show must go on! První přikázání showbyznysu můžeme splnit jenom díky tomu, že jde o záznam pro televizi,“ shrnul Jan Kraus.

„To je naprostý unikát, chce to odvahu a nápad, což může zvládnout právě Kraus se svou zkušeností. Ale pokud se ptáte obecně, jestli se takzvaný event dá natočit dobře i před prázdným sálem, pak musím říci, že nedá. Respektive bez diváků natočíte televizní pořad, ale nikoli velkou událost,“ vysvětluje režisér Michael Čech, který se na daný žánr specializuje.

Točil výroční koncerty Karla Gotta, Hany Zagorové či Mira Žbirky, celou sérii vyhlašování Fotbalisty roku, Českých slavíků, televizních cen TýTý nebo silvestrovských estrád, ale také filmových trofejí Český lev.

„Letos nás to skoro lízlo, jak se říká,“ zmiňuje Čech udílení Lvů za rok 2019, které se odehrálo právě před týdnem. Nyní už by se musela akce zrušit, v sále pražského Rudolfina se totiž sešlo na devět set osmdesát účastníků.

Jak by vypadalo předávání filmařských sošek bez nich? „Rozhodně by bylo rychlejší,“ odhaduje režisér s úsměvem, že by vítězové zkrátili své děkovné projevy, adresované do prázdna bez ovací.

Nicméně trvá na tom, že bez diváků se velkolepá výroční událost natočit nedá. „Je úplně jedno, jestli se vyhlašuje nejlepší atlet, hasič nebo zpěvák, vždycky atmosféru zážitku vytvářejí lidé v hledišti, kteří přijdou natěšení a spontánně reagují. Bez nich je to prostě obyčejný pořad,“ míní režisér.

Podobný případ Čech nezaznamenal ani v mezinárodním měřítku. „Rozhodně jsem nikdy model oscarové nebo hudební show bez diváků ani neviděl, ani o něm neslyšel – tedy s výjimkou dávné, možná vymyšlené historky, jak si údajně Elvis Presley zaplatil Beatles, aby zahráli koncert jen pro jeho rodinu.“

Nemůže si televizní produkce, která musí obecenstvo vynechat, vypomoci třeba triky? „Těžko. Jistě, dá se to ošidit zvukově, namíchat archivní potlesky, přidat falešný smích, ale ve výsledku to zní uměle. A cizí obličeje do prázdného prostoru naklíčovat nemůžete – ačkoliv je pravda, že jednou jsem zrovna tenhle podvod spáchal já sám. Jenomže to bylo naprosto záměrně, v parodickém pořadu Tele Tele, kde jsme si utahovali ze silvestrovských přehlídek celebrit, respektive právě z takových zábavných pořadů, jaké dneska sám natáčím,“ směje se Čech.

Přiznal také, že pokud před natáčením slavnostní podívané zbývají v sále prázdná místa, „pochytá“ si produkce náhodné divácké komparzisty třeba venku na ulici; to se v praxi stává.

„Ovšem takovou šarádu jako nyní jsem ještě nezažil, a to pamatuji uhelné prázdniny i chřipkové epidemie,“ vybavuje si režisér komplikace minulosti.

Současná situace se Čecha může profesně dotknout také, dokonce hned dvakrát.

Režíruje totiž pravidelně talk show Karla Šípa Všechnopárty, která se natáčí v pražském Divadle Semafor za účasti diváků, a rovněž už tradičně udílení knižních cen Magnesia Litera, jejichž hosté usedají v hledišti Nové scény Národního divadla v Praze.

„V případě Všechnopárty čítá obecenstvo zhruba dvě stě lidí, takže bychom se do limitu nevešli. Nicméně máme naštěstí něco předtočeno, takže okamžitě nás to nezasáhne. A pokud by se opatření protáhlo, asi bych požádal televizi, abychom mohli další díly natáčet v nějakém menším studiu pod sto lidí. Protože talk show úplně bez divácké odezvy, to je buď holá nemožnost, nebo naopak velký čin, ze kterého se dá i něco nového vytěžit,“ uvažuje Čech.

Pokud jde o ceny Magnesia Litera, Čech ještě netušil, s jakým řešením se počítá. A když uslyšel, že podle pořadatelů se finále letošního ročníku 7. dubna na Nové scéně uskuteční, ale případně bez diváků, mírně se zděsil. „Ač nejsem lékař ani epidemiolog, laicky odhaduji, že nejméně tři týdny současný stav potrvá. Čili to možná budu muset absolvovat – a pak vám přijdu vyprávět, jak strašně to dopadlo.“