Karel Gott byl milý strejda, ale i geniální profík, vzpomíná Michael Čech

Michal Čech režíroval mnoho hudebních pořadů, kromě jiných i předávání Českých slavíků, cen Anděl nebo záznam koncertu Karla Gotta z roku 2014. Na zpěváka vzpomíná jako na absolutního profesionála, který vždy a za všech okolností přesně věděl, co chce, nestrpěl kompromisy a nejvyšší pracovní nasazení vyžadoval i od svého okolí.

Jaká byla práce s Karlem Gottem?

Na nejvyšší možné profesionální úrovni. Ten člověk přesně věděl, co chce udělat a jak to chce udělat. Měl vysoké nároky, a to nejen na své okolí, ale taky sám na sebe. Byl vždycky absolutně perfektně připravený a totéž čekal i od všech, s kterými v tu danou chvíli pracoval. Pak šlo hlavně o to, aby se všichni jeho podmínkám přizpůsobili.