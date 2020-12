Silvestrovská televize v době covidové slaví podomácku s archivy

Slavit se bude skromně, podomácku, převážně prostřednictvím silvestrovských speciálů stálých pořadů a častěji než jindy za pomoci vzpomínkových sestřihů.

Model ČT1 zachovává zvyklosti předešlých let, nasadí sváteční vydání Zázraků přírody, talk show Karla Šípa Všechnopárty s hosty Jiřinou Bohdalovou, Ivou Janžurovou, Ondřejem Brzobohatým a Matějem Ruppertem a před půlnocí tentokrát jen střihovou verzi pořadu Do roka a do dna, v níž Jana Paulová s Pavlem Zedníčkem zavzpomínají na nejlepší historky minulých let. Sestřih nabídne rovněž původní pořad Karel Gott – úsměvy nehasnou.

Na večerní ČT2 se též tradičně usídlí Divadlo Járy Cimrmana, tentokrát s Lijavcem, následované muzikálem Pomáda a dalším z četných sestřihů večera, výběrem výstupů sólových bavičů z cyklu Na stojáka. Na ČT3 se připomenou Světáci a silvestrovská zábava z roku 1972.



Televize Nova si od večerních „veselých“ zpráv s trapasy roku až do půlnoci vystačí s jediným titulem, komentovaným návratem k sedmé řadě imitátorské soutěže Tvoje tvář má známý hlas. Do rolí hostitelů povolala Ondřeje Sokola, Aleše Hámu a Evu Burešovou.

Naopak Prima se opět drží spíše modelu Kavčích hor, tedy silvestrovských epizod vlastních zábavných sérií 7 pádů Honzy Dědka a Partička. Do finále zpravidla kráčela s premiérovým záznamem koncertu Český mejdan s Impulsem, ten se však letos kvůli pandemii nekonal, takže znovu přijde ke slovu pouze sestřih z minulých ročníků.

A zase jedině TV Barrandov ohlašuje věrnost dřevní podobě silvestrovských estrád; již nepřekvapí, že průvodcem mnohahodinového bloku bude sám ředitel stanice Jaromír Soukup.

Alternativa ostatních tuzemských stanic sahá od trojice hudebních veličin – Elvis Presley, Amy Winehouse a skupina Queen – na ČT art přes filmy a seriály včetně Teorie velkého třesku a Přátel až po akční tituly třeba na kanálu Cool.

U východních sousedů se bude soutěžit v pořadech Milujem Slovensko nebo Silvestrovské Inkognito, západní televize sázejí často na záznamy koncertů hvězd, počínaje Shakirou a konce Princem.

Na kulturním kanálu arte skončí rok 2020 ve společnosti koprodukční historické ságy Marie Terezie a do rozverného večera vstoupí se svými novoročními projevy několik státníků, německá kancléřka Angela Merkelová či ruský prezident Vladimir Putin.

Jedna letitá, leč stále spolehlivá radost trvá: půvabnou miniaturu Večeře pro jednoho odvysílá na přelomu letopočtu hned sedm evropských stanic včetně ČT art.