Humor z Hollywoodu mizí. Hyperkorektnost zabíjí lidskost, míní skladatel

Kosmopolitní život je rodákovi z Prahy blízký. Dětství strávil díky otci, který pracoval jako korespondent ČTK, hlavně v zahraničí. Nejdéle žil v bulharské Sofii. „Nevytvořil jsem si takovou kotvu k domovu jako ostatní. Kosmopolitní život je pro mě asi největší inspirací,“ říká Havlíček, kterého si mnozí pamatují i jako člena kapely Southpaw.

Když jdu v Los Angeles po ulici, tak se pomalu bojím podívat holce do očí, aby si náhodou nemyslela, že ji chci obtěžovat. Karel Havlíček

Když přijede aspirující herec do Hollywoodu je jasné, co udělá jako první – začne chodit na castingy, najde si agenta. Co ale hudební skladatel?

To je trochu složitější. Agent si určitě neznámého skladatele jen tak nevezme. Já jsem začínal tak, že jsem psal hudbu ke spoustě krátkých filmů, abych si zvyšoval kredit na IMDb, kde se profesně propojují filmaři.