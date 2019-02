Seriál Rodáci nevznikl na zakázku strany, řekl Jiří Adamec Za scénou

Za scénou Sledovat další díly na iDNES.tv

Při natáčení celovečerního filmu Léto s gentlemanem vnímal Adamec oproti televizní tvorbě jistý rozdíl. „Tvoříte pro velké plátno, takže celá řada věcí, kterých si na obrazovce nevšimnete, jsou najednou vidět,“ vysvětlil.

Velkou roli dnes podle něj hraje nezbytnost natáčet za co nejméně peněz a co nejrychleji. Léto s gentlemanem vzniklo za pouhých 18 dní. „Tlak množství nepřeje kvalitě. Přesto si nemyslím, že by televize byly vyprahlé, pusté a prázdné, jak tvrdí mnozí diváci,“ říká.

Zatímco dnes filmaře podle Adamce tlačí především ekonomické zájmy producenta či distributora, dříve se tvůrci museli naučit čelit tlakům ideologickým. „Nemohl jste postavit kameru tak, aby za hercem byl kostel a kříž. To bylo špatně. Dodnes si Eva Hudečková stěžuje, že ze Sanitky vypadlo několik záběrů, kde měla svetr, jehož vzor připomínal kříž,“ vzpomíná. „Některému bdělému soudruhovi to přišlo jako provokace,“ dodává.

Řeč přišla i na seriál Rodáci z roku 1988, který je dodnes často označován za zakázku k 40. výročí února 1948. Jiří Adamec však tvrdí opak. „Autorem základu scénáře byl historik. Když jsem si jej přečetl, věděl jsem, že to, co budu točit je historie. Ten seriál vzbudil negativní odezvu, protože předcházel událostem roku 1989. Byl použit k tomu, aby poukázal na to, co bylo v dané době negativního,“ vyjádřil se Adamec.

Sám se v začátcích své televizní kariéry dostal do problému, když na televizní obrazovku pustil nejmenovaného rockera. „Měl jsem mít na rok zakázané režírovat v televizi,“ prozradil, nakonec však na zákaz po přímluvě zkušenějších kolegů nedošlo.

Za socialismu podle Jiřího Adamce v Československu vznikla spousta kvalitních seriálů i braku, stejně jako dnes. Poctivá tvorba stojí na dobrém scénáři a dramaturgii, říká. „Kdysi měl i Jiří Hubač svého dramaturga – Janu Dudkovou nebo pana Fencla, kteří i mu dokázali říct, že je něco špatně a on to přepsal, klidně pětkrát. Na scénáři se dlouze a svědomitě pracovalo. Dnes mám pocit, že ještě není scénář dopsaný, už se točí,“ popisuje.



Scénář k filmu Léto s gentlemanem nabídl Adamcovi sám Hanzlík. „Jaromír je velmi zkušený. Jedna z největších hereckých hvězd za posledních 60 let. Točil filmy na základě výtečných scénářů, přečetl ale zajisté i spoustu blbých věcí. Dokázal proto odtušit, jak se k té dobré dopracovat,“ řekl.



Srovnání s kultovním Létem s kovbojem se Jiří Adamec neobává. Do hlavních rolích se rozhodl obsadit kromě Jaromíra Hanzlíka také Alenu Antalovou nebo Igora Bareše. „Co mi vadí na českém filmu je totální monotonnost obsazování herců. Neprospívá to českému filmu. Když si vezmete filmy, které se vrací zejména na televizní obrazovky, tak je herecký rozptyl obrovský. Nyní mám pocit z plátna, že takových lidí existuje deset,“ říká.



Do českých kin snímek Léto s gentlemanem vstupuje ve čtvrtek 14. února.