VIDEO: Český thriller Spící město uvrhne děti do světa bez rodičů

Thriller pro „děti, mládež i dospělé“ natočil režisér Dan Svátek. Spící město vypráví příběh dětí a teenagerů, kteří se najednou musí postarat sami o sebe, neboť jejich rodiče z nevysvětlitelných důvodů usnuli a nemohou se probudit. Hlavními dětskými hrdiny jsou čtyři sourozenci Kryštof, Samuel, Kristýna, Ema a nejmladší Samuel.

V hlavních dětských rolích se objeví potomci známých osobností: dcera herce Davida Novotného Anežka Novotná, synové režiséra Dana Svátka Adam Svátek a Kryštof Svátek. Čtveřici hlavních hrdinů uzavírá Michaela Sodomková, kterou diváci znají z filmu Ženy v běhu. Jejich rodiče pak hrají Petra Bučková a Tomáš Měcháček a dále se ve filmu objeví Pavla Tomicová, Oskar Hes či třeba Jiří Maryška.



Celý film byl natočen v jižních Čechách. „V České Kanadě máme chatu, znám tam každý kout. Pět let, co na příběh myslím, jsem postupně našel většinu exteriérů. Zajímavé bylo, že Martin Vopěnka umístil příběh do stejného kraje, aniž by to v knize prozradil. To, že tam měl chalupu, jsem zjistil až později. Ale díky němu jsme sehnali i nějaké další lokace, které ve filmu uvidíte,“ vysvětluje svojí volbu režisér Svátek.