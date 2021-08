Thriller pro malé i velké Spící město natáčeli hlavně v Budějovicích

Nový celovečerní film režisér Dan Svátek natočil podle stejnojmenné knihy spisovatele Martina Vopěnky. Klasická premiéra bude 19. srpna.



Už v sobotu dorazí do Háječku i autoři a projekce pak začne ve 21 hodin. Kromě Budějovic je celý thriller určený pro děti, mládež i dospělé natočený na jihu Čech.

„V České Kanadě máme chatu, znám tam každý kout. Za pět let, co na příběh myslím, jsem postupně našel většinu exteriérů. Zajímavé bylo, že Martin Vopěnka umístil příběh do stejného kraje, aniž by to v knize prozradil. To, že tam měl chalupu, jsem zjistil až později,“ vysvětlil výběr lokací Dan Svátek.

Zajímavostí je, že se producent rozhodl ve spolupráci s obcemi České Kanady a okolí zasadit jeden strom za každý prodaný lístek do kina. Předpokládaná návštěvnost je 100 tisíc diváků.

Film autoři označují jako drama, které zobrazuje, co vše se může stát, když se naruší běžné fungování společnosti. Snímek vypráví příběh dětí a teenagerů, kteří se najednou musí postarat sami o sebe, neboť jejich rodiče z nevysvětlitelných důvodů usnuli a nemohou se probudit.

To se děje i jinde po světě. Zemi najednou ovládnou bezdětní a mladí, kteří se dokázali ve vzniklé situaci zorientovat a pro sourozence začíná každodenní boj o přežití.

V hlavních dětských rolích se objeví děti známých osobností, dcera herce Davida Novotného Anežka, synové režiséra Dana Svátka Adam a Kryštof a čtveřici hlavních hrdinů uzavírá Michaela Sodomková, kterou diváci znají z filmu Ženy v běhu.