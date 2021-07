Skandální vítěz Cannes i nositel Psí palmy dorazí do kin na podzim

Při udílení cen výhru filmu Titane prozradil předseda poroty Spike Lee nedopatřením už v úvodu, navíc jeho režisérka Julia Ducournau se po autorce Piana Jane Campiové stala teprve druhou ženu, jež Cannes ovládla. Především však vášně budil snímek sám, a to kvůli nebývalé dávce násilí a erotiky - jeho hrdinka tu například souloží s autem.

Opěvovanou i zatracovanou originalitu thrilleru Titane brzy posoudí i diváci v Česku. „Uvedeme vítězný snímek Titane i příběh Nitram, za který dostal hereckou cenu Caleb Landry Jones,“ připomněla Karolína Soukupová z distribuční společnost Film Europe oceněnou roli masového vraha.

Z hlavní soutěže Cannes firma doveze též tituly Petrov’s Flu, The Story of My Wife, Casablanca Beats či vítěze klání Un Certain Regard, film Unclenching the Fist, z dalších sekcí pak filmy Where is Anne Frank, The Crusade či Deception. Většinu canneských děl včetně novinek Titane a Nitram zařadí Film Europe na program přehlídky Be2Can, která se koná 6.-12.října.

V Cannes nakupovali i jiní tuzemští distributoři. Aerofilms ohlašuje čtyři premiéry: po muzikálu Annette vyznamenaném cenou za režii, který se již promítá, nasadí dílo Paris, 13th District nebo norskou romanci Nejhorší člověk na světě, za niž si vezla poctu z Cannes herečka Renate Reinsve.

Ze sekce Director‘s Fortnigh pak Aerofilms kupuje italský snímek A Chiara, jenž dostal od sdružení Europa Cinemas cenu za nejlepší evropský film.

K nákupům se připojili rovněž distributoři značky Artcam Films. kteří si v Cannes vybrali dva oceněné debuty. „Islandská mysteriózní balada Ada s Noomi Rapace v hlavní roli si připsala cenu za originalitu v sekci Un Certain Regard, nadto také Psí palmu,“ podotýká Hedvika Petrželková ze společnosti Artcam ke snímku, jehož „černočerný“ humor uvidí Česko na podzim.



Doplní jej chorvatská Muréna, která v Cannes získala Zlatou kameru pro nejlepší debut v sekci Quinzaine des Réalisateurs. Snímek režisérky Antonety Alamat Kusijanovičové produkoval Martin Scorsese a hlavní roli v příběhu otce a dcery vytvořil novozélandský herec Cliff Curtis, jenž před kamerou začínal právě v někdejším canneském vítězi - Pianu a příští rok se objeví v druhém dílu filmové série Avatar.