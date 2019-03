ANALÝZA: Sázkaři věří Janu Palachovi. Ale nač spoléhá Český lev?

Otázka číslo jedna zní, kdo 26. ročník cen ovládne, druhou otázkou však zůstává, koho to vůbec bude zajímat. Ceny české filmové kritiky sice letos sledovalo rekordních 121 tisíc diváků, což pro ČT art, kde se pořady šplhají nad stotisícovou hranici jenom vzácně, znamenalo výjimečný úspěch.

Ovšem Lvi se vysílají na ČT1, očekávají tudíž zásadnější podíl na publiku sobotního večera – a přitom se možná v adresátech trofejí schyluje k repríze.

Přinejmenším podle sázkové kanceláře Chance mají totiž největší šance právě ti, kdo již začátkem února vyhráli u kritiků.

Nejlepším filmem tak bude i podle bookmakerů jednoznačně snímek Jan Palach; jeho vítězství dokonce považují za natolik jisté, že na ně vypsali jeden z nejnižších možných kurzů 1,35:1. „Očekáváme, že Jan Palach s přehledem vyhraje a zanechá za sebou jak Tomana s kurzem 5,50:1, tak road movie Všechno bude s kurzem 5:1. Naopak nejmenší naděje na hlavní cenu má Tlumočník s kurzem 30:1,“ shrnula mluvčí Chance Markéta Světlíková.



V hereckých kategoriích sázkaři nejvíce věří Martinu Hubovi coby prezidentu Masarykovi ve snímku Hovory s TGM a Jenovéfě Bokové díky roli poddajné dívky ve filmu Chvilky, tedy opět oběma nositelům nedávných cen kritiků.

Nicméně členové České filmové a televizní akademie musí na rozdíl od kritiků vybojovat ještě jeden tradiční interní „dvojboj“ sami se sebou. Už na podzim totiž svými hlasy poslali za Česko do oscarové bitvy snímek Všechno bude; pokud se od něj nyní odkloní, budou riskovat podezření, že spíše než na filmařskou kvalitu sázejí na taktiku.

Na druhé straně klukovská jízda Všechno bude představuje v pětici adeptů na nejvyšší cenu jediný ryze současný příběh. Kdežto jména historických osobností spolu s dozvuky loňských i letošních jubileí mohou sehrát svou roli při hlasování hlavně u Jana Palacha, i když k dějinám odkazují rovněž ostatní adepti na nejvyšší poctu, to jest portrétní Toman, sportovní romance Zlatý podraz a slovensko-české putování po minulosti Tlumočník.

Lze jen doufat, že se nebude opakovat předloňská státotvorná jednobarevnost, jež vedla moderátorku k trefnému výroku „sledujete udělování cen filmu Masaryk“. Mimochodem za oné „masarykovské“ ceremonie činila sledovanost Českého lva zhruba 660 tisíc diváků. Loni stoupla na 700 tisíc zájemců, nicméně přesto mezi pořady večera vyhrál seriál Polda III.

I letos má přenos z filmařské sešlosti silnou konkurenci nejen v televizní premiéře velkofilmu z kouzelnického světa Harryho Pottera Fantastická zvířata a kde je najít, takže se akademikové musí spolehnout na věrnou Českou televizi, která právě Lvy drží nadále na svém hlavním kanálu a v hlavním čase, přestože třeba hudební ceny Anděl už posunula hlouběji do noci.

Nicméně Kavčí hory by byly samy proti sobě, kdyby lví slavnost patřičně nenazdobily. Mají v ní totiž vlastní želízka v ohni, a že jich je! V televizních kategoriích patří ČT pět ze šesti nominovaných pořadů, celkově se veřejnoprávní stanice podílela na vzniku patnácti snímků z osmnácti, které postoupily do finále, a všechny tituly bojující o Českého lva za nejlepší film roku 2018 vznikly právě v koprodukci s ČT.

Čistě pro úplnost, finalisty vybíralo 143 hlasujících akademiků ze 40 celovečerních hraných či animovaných děl a z 29 dokumentů, které měly loni premiéru v kinodistribuci. Navíc všech osmnáct postupujících děl nasadila síť multiplexů Cinestar tři týdny před ceremoniálem znovu na program – a výsledek?

Žádný z nich se nedostal do dvacetimístné statistiky nejnavštěvovanějších titulů aktuálních víkendů, přestože v ní figurují i novinky počítající své diváky pouze ve stovkách. Jiný pokus o návrat trvá až do konce března, nominované lze vidět online za 60 korun. Výprodej?

Matematický přehled šancí mnoho nenapoví: třináct nominací má Toman, po deseti snímky Hastrman a Všechno bude, devět Zlatý podraz, osm Jan Palach, pět Hmyz. Zajímavější jsou takzvaně zdvojené příležitosti uvnitř jednotlivých profesí. Například Jan Daňhel může vyhrát buď za střih Hmyzu, nebo Hastrmana, Jana Bílková zase za masky vytvořené jednak pro Tomana, jednak pro Jana Palacha.

A mezi herečkami ve vedlejší roli figurují dvě kolegyně navržené za stejný projekt, Eliška Křenková a Lenka Vlasáková z filmu Všechno bude.

Jisté je, že herecké historické rekordy se letos zvyšovat nebudou, protože „šestisoškový“ Ivan Trojan ani pětinásobná laureátka Anna Geislerová tentokrát do bitvy nezasáhnou.

Pokud by si Český lev vzal příklad z nedávných Oscarů, které vzácně oddělily nejlepší film od nejlepší režie, také u nás by se to stalo teprve potřetí: zatím jenom Jan Svěrák coby držitel ceny za režii Tmavomodrého světa, respektive Vratných lahví se musel sklonit před jiným vítězným filmem, poprvé Otesánkem, podruhé Tajnostmi.

A když už se vzpomíná, jako drobné popíchnutí může působit fakt, že proti přenosu běží i komedie Líbáš jako Bůh, která v roce 2009 dostala Českého lva za divácky nejúspěšnější domácí film. Tedy v kategorii, kterou akademie už před pěti lety pro jistotu raději úplně zrušila.