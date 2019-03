Kalkulovat se dá, ale na filmu se to pozná, soudí vítěz Českého lva

Kdybyste o tom věděl, vsadil byste si? A na koho?

Nevsadil, já opravdu nemám gamblerské vlohy, veškeré loterie jdou mimo mě.

Olmo Omerzu Slovinský režisér Olmo Omerzu (*24. 11. 1984) natočil filmy Příliš mladá noc, Rodinný film či Všechno bude.

Přesto jste určitě předem odhadoval, ve kterých kategoriích byste mohli a měli uspět. Co vám ve výčtu cen pro Všechno bude chybí?

Oba kluci hrají naprosto skvěle, takže mě to trochu mrzí, že sošku má jen jeden z nich. A také je mi líto, že nemáme cenu za hudbu, které si hodně všímaly i zahraniční recenze. Ještě ve střižně jsme váhali, jestli v náladě převáží vnitřní radost hrdinů ze svobodné jízdy, nebo melancholie zimní krajiny, a právě hudba k tomu našla klíč.

Váš film poslala Česká filmová a televizní akademie už do bitvy o Oscary. Spoléhal jste na to, že v hlasování o Lvech svůj názor nezmění?

Na to se spoléhat nedá, nikdy nevíte, kdo hlasoval tehdy a nyní. Navíc náš film byl mezi ostatními takový exot, nenápadný, ale doufám, že vřelý.

Také je jediný ryze současný, vaši soupeři se vesměs dotýkali minulosti včetně historických postav Palacha nebo Tomana. Teď jste se jako vítěz stal automaticky členem akademie, chtěl byste v ní něco změnit?

Vždyť já ani ještě nevím, jak to v ní funguje. Ale rád bych, aby v ní platilo, že vyhrávají prostě nejlepší filmy, bez ohledu na téma nebo věk tvůrců, bez taktizování, diplomacie. Kalkulovat se ve filmu samozřejmě dá, jenže se to na něm pozná.

Co máte před sebou?

Po Novém roce bychom měli začít točit nový film Admin, zase současný, hodně herecký, ale víc nepovím.

Předpokládám, že se stejným týmem?

Rád bych, držím si ho už od bakalářského snímku na FAMU. Já nejsem typ režiséra, který diktuje, mám samozřejmě svou vizi, ale dávám prostor ostatním profesím. O to více mě za ně těšily už nominace.