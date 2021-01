V karlínském divadle nové housky nepečou, raději chystají Muzikálové léto

„Nebojíme se konkurence zavedených letních scén, spíš se bojíme chaotických vládních opatření a také toho, v jaké psychické a finanční kondici bude naše společnost na jaře a v létě,“ komentuje vznik Muzikálového léta ředitel divadla Egon Kulhánek.

Hrát se bude v letňanském areálu PVA Expo Praha od 10. června, kdy program zahájí muzikál Sestra v akci s Lucií Bílou. Hlavním tahákem však bude z prosince odložená premiéra muzikálu Rebelové, který podle své filmové předlohy nachystal Filip Renč. Poprvé se zde představí 17. června.



Ač se jinde v divadlech nadále zkouší, Kulhánek prohlašuje, že v Karlíně se po finalizaci Rebelů nic nového nechystá: „To bychom byli jako pekaři, kteří pečou housky, které nikdo nejí. Musíme nejdřív prodat pečivo, které už máme napečené, a to my teď máme úředně zakázané prodávat.“

Přímo z automobilů

Ředitel scény nyní nechce polemizovat ani o teoretické variantě, že by se třeba od března mohlo opět hrát. „Divadlo nelze hrát hypoteticky, stejně jako vstupenky nemůžeme prodávat na hypotetické termíny. Proto nyní prodáváme vstupenky pouze na termíny, u kterých jsme přesvědčeni, že mají alespoň nějakou šanci na jejich uskutečnění. Kdyby se hypotéza proměnila v realitu, jistě budeme reagovat,“ říká.

Do kamenné scény tak Karlín nabízí vstupenky až od září. „Doufáme, nicméně doufat je málo. Klademe si otázku, proč by se na podzim 2021 neměl opakovat scénář z roku 2020. Je zde jedna věc, která v nás vzbuzuje naděje, že by to mohlo být jiné. Tou nadějí je proočkování zdravotníků, rizikových skupin a části populace,“ uvažuje Kulhánek.

Letňanská letní scéna láká i na jednu raritu. Část diváků bude divadelní produkci sledovat přímo z automobilů. „Je to jakási alternativa divadelních lóží, bude jich dvacet,“ upřesňuje Kulhánek. Zda se Muzikálové léto stane každoroční součástí sezony, se zatím odhadovat nehodlá. „V situaci, kdy nikdo neví, co bude dnes, natož zítra, jsme se nad tím ještě neměli šanci zamyslet. Uvidíme, co přinese léto.“

Vedle zmíněných muzikálů se letní diváci můžou těšit i na koncertní verze Jesus Christ Superstar a Carmen; pro ni to bude derniéra.