Dejvičtí s Trojanovou režií vyčkají. Živý kontakt je nejvíc, říká Myšička

„Dokončili jsme zkoušení inscenace Vina? v režii Ivana Trojana. Je to původní hra, kterou napsal Daniel Majling. Odehráli jsme zatím jen uzavřenou premiéru, až se divadlo otevře, tak ji zveřejníme i pro diváky,“ hlásí umělecký šéf scény Martin Myšička.

Trojanova režijní novinka nabídne motiv divadla na divadle se souborem zkoušejícím Utrpení mladého Werthera. „Vina? nabízí hned tři roviny. Jedna je divadlo na divadle, druhá autentický svět divadelního souboru, třetí pak otevírá vnitřní svět nové hry, která se zkouší a vzniká. Tyto tři roviny jsou vzájemně propojeny,“ přibližuje Myšička kus, kde se objeví Václav Neužil, Martha Issová, Simona Babčáková či třeba Lenka Krobotová.



Online uvedení novinky se v Dejvickém divadle zatím nechystá. „Co se týká nových kusů, považujeme to za krajní řešení. Jako divadlo jsme se zapojili do platformy Dramox, kde jsou momentálně k dispozici tři inscenace a další budou následovat. Jsou to ale inscenace, které už nemáme na repertoáru,“ vysvětluje herec a dodává, že v plánu je i televizní přenos představení Honey v rámci Divadla Naživo. „Živý kontakt s diváky je pro nás ale stále nejvíc.“



Populární scéna nyní zahajuje přípravy dalšího chystaného kusu s pracovním názvem Terapie. Režie se tentokrát chopí Petr Zuska, dlouholetý šéf Baletu Národního divadla. „Už od toho, že režíruje právě Petr, si slibujeme, že půjde o setkání dvou divadelních světů. Budeme pracovat nejen s verbálními prostředky, pohybová složka tedy bude hodně významná. Něco podobného ostatně najdete i v inscenaci Vina?. Experimenty a výlety do jiných žánrů zkoušíme rádi. Věřím, že takové vzájemné konstruktivní okysličení je vždy ku zdaru věci,“ uvažuje Myšička.

Podobně jako jiné scény, i v Dejvicích předběžně počítají s větším vytížením v létě. „Budeme hrát více než jiná léta. Už to minulé jsme v srpnu v letním divadle v Řevnicích odehráli oproti klasickým třem hned deset představení a ukázalo se, že to fungovalo. Určitě budeme hledat cesty, jak současný stav v létě alespoň částečně nahradit,“ slibuje herec a umělecký šéf scény.

„Jakmile ale bude možné hrát, jsme připraveni otevřít,“ ubezpečuje.