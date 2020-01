RECENZE: Happy Chicken CZ. Příliš mnoho kuřat, divadelníkova smrt

Lákavý název dodal své nové hře ředitel pražského Divadla pod Palmovkou Michal Lang. Divák už podle titulu Happy Chicken CZ – Drůbeží farma tak trochu předpokládá, že jedním z cílů černé komedie, kterou si na své scéně Lang i sám zrežíroval, bude současný předseda vlády. Sám tvůrce však už před premiérou poukazoval na to, že jeho cílem nebylo vytvořit sezonní politické divadlo, jako spíše obecnější výpověď o dnešní době.

Z naší přítomnosti si tedy pár rezonujících slov a reálií (holding, velkopodnikatel) skutečně vypůjčil, ovšem v příběhu ze smyšleného městečka Český Bruntál jde o něco jiného. Jeho obyvatelé totiž jako by vypadli z těch nejděsivějších představ o stavu naší společnosti – jsou to hloupí manipulovatelní negramoti, kteří se s vidinou visačky „zdarma“ nechávají krmit geneticky nevhodným kuřecím.

Scházejí se v hospodě, kde ze sebe horko těžko potí přihrávky v té nejprimitivnější verzi slovního fotbalu. A samozřejmě se bojí uprchlíků. Dokonce do té míry, že založili domobranu Český Bruntál nedáme a pravidelně hlídkují u hranic.

Takto rozdané karty mohou vést dvěma směry. Diváka může čekat těžkotonážní sžíravá sonda do naší současnosti, anebo pitoreskní bláznivá taškařice, která si nebere servítky před ničím. Langova hra i inscenace však bohužel zůstávají někde na půl cesty a snaží se o oboje zároveň.

Pro nikterak objevné zasazení navíc lze snadno srovnávat se staršími divadelními kusy, které si s tématem poradily lépe. Co se obrazu dnešní hospody týče, byl to před pár lety Dodo Gombár, který vše trefně vystihl melancholickou hrou Dům bez boha. Ohledně bláznivé taškařice s domobranou zase na plné čáře vítězí stále hrané Drábkovy Kanibalky v Rokoku. Právě ony se sice zbytečně špiní politickou doslovností (to Lang nedělá), ovšem ohledně tématu pomýlených Čechů hlídajících hranice před imigranty nabízejí mnohem vtipnější balení.

Drábek prostě šel v Kanibalkách do všeho po hlavě – jeho kus proto leckoho urazí, ovšem je z něj cítit jasný názor a čpí autenticitou. Langovo dílo se sice zdá promyšlenější, je ovšem možná až překalkulované – u některých momentů a motivů má tak divák neodbytný pocit, že to všechno už někde viděl a slyšel.

Happy Chicken CZ - Kuřecí farma Divadlo pod Palmovkou premiéra 15. listopadu 2019 režie: Michal Lang hrají: Jan Teplý ml., Ondřej Veselý, Kamila Trnková, Adam Vacula, Jakub Albrecht, Martin Němec, Milan Mikulčík, Tomáš Dianiška, Anna Bazgerová, Natálie Šilarová, Daniel Krečmar, Pavel Skřípal, Miroslav Hora, Maxime Mededa Hodnocení­: 40 %

Inscenace by navíc potřebovala pevnější ruku dramaturga, dvě a půl hodiny s přestávkou je skutečně moc. Navíc i v hypotetické kratší verzi by Happy Chicken více slušela komorní scéna. Právě tu svoji přitom Palmovka současnému divadlu s úspěchem věnuje, je tedy otázka, z jaké potřeby a pro jaké diváky Happy Chicken vzniklo.

Pozitivem kusu jsou herecké výkony, po delší době zde dostává výraznou roli Ondřej Veselý, do kamioňáka Ondry dostal vše, co bylo třeba. Langovi se vůbec povedlo napsat vtipné postavy. Celkově však jeho novinka honí příliš mnoho zajíců. Nebo snad kuřat?