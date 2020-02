Život ani hra nestojí jen na štěstí. Kňažko a Bohdalová se setkají u karet

Právě on zde v minulosti s úspěchem režíroval Generálku s Jiřinou Bohdalovou, příběh o stárnoucím Napoleonovi. A stál i za inscenací Shylock pohrávající si s jednou ze Shakespearových postav, ve které zářil Thálií oceněný Milan Kňažko.



Balaš nyní do Gin Game sezval oba zmíněné herce. Jiřina Bohdalová a Milan Kňažko se přitom společně na jevišti objeví úplně poprvé. Text Donalda L. Coburna vyznamenaný Pulitzerovou cenou vypráví o dvojici, která se v domově důchodců seznámí nad karetní hrou.

„Vnímám to tak, že život je hra. Dokud hrajeme, žijeme. Když přestaneme hrát, je to horší,“ zamýšlí se Milan Kňažko. „A také je důležité to, co v inscenaci říkám: Jestli si někdo myslí, že hra záleží jen na štěstí, vůbec neví, v čem doopravdy spočívá. Což platí také o životě.“

Svého Wellera popisuje Kňažko jako člověka, který má období nejaktivnější práce a vztahů za sebou. „Není spokojen s tím, jak svůj život prožil. Pořád hledá, čím by si to omluvil. Z posledních sil se navíc sám sobě i svému okolí snaží dokázat, že něco umí, že má svou hodnotu a nepatří do šrotu. Se svým postavením se prostě nehodlá smířit,“ přibližuje Kňažko svou postavu. „Na první pohled vypadá, jako by byl uprostřed životní dráhy,“ dodává slovenský rodák.

„Inspirací jsou pro herce všechny zkušenosti, které má. Nevnímám, že hraji postavu. Beru to jako vyjádření svých názorů prostřednictvím charakteru, který je velice rozmanitý,“ naznačuje Kňažko.

Gin Game má u nás tradici. V inscenaci Lídy Engelové z pražské Violy zářili od roku 2001 Blanka Bohdanová a Josef Somr. Hráli ji spolu čtrnáct let. V Praze ji lze v současnosti navštívit i ve Vršovickém divadle Mana, kde v hlavních rolích vystupují Zuzana Kronerová a Dušan Sitek. Srovnávání, kterému se diváci nevyhnou, se Kňažko nebojí.

Požitek pro každého

Může příběh z domova důchodců oslovit mladší publikum? „Je to jako s knihou: jinak ji bude číst důchodce, jinak mladý člověk. Každý bude mít jiný požitek. Gin Game osloví každého, kdo přemýšlí, kdo není lhostejný a kdo má smysl pro humor,“ shrnuje herec.

Vedle novinky na Jezerce lze nyní Milana Kňažka vidět v dalších čtyřech inscenacích. „Hraji u Bolka Polívky, mám dva tituly ve Stúdiu L+S v Bratislavě a ještě jeden agenturní,“ vypočítává. Ale také přiznává, že si minimálně do léta dá pauzu a nic nového zkoušet nebude. „Mám co dělat, abych vše udržel, soustředil se na to a měl čas i na jiné věci,“ vysvětluje Kňažko.