VIDEO: Děti ráje čeká třetí premiéra. Vaculík a Tofi u toho chybět nebudou

„Jsem nadšený. Je něco neuvěřitelného, aby jeden muzikál, aniž by měl derniéru, měl třetí premiéru,“ říká Sagvan Tofi a slibuje, že i diváci, kteří viděli předchozí verze Dětí ráje, se mohou těšit na něco nového. „Chceme to oživit novými lidmi, novými choreografiemi, novými nápady. Radek Balaš to opět chce posunout dál,“ zmínil režiséra úspěšného muzikálu.



„V každém tvaru máte něco, co můžete zlepšovat,“ dodal pak sám Balaš a taktéž sliboval nové tváře. Diváci ale nepřijdou ani o ty, které k muzikálu patří od začátku. „Kdybych to neměl rád, tak do toho potřetí nejdu,“ svěřil se Lukáš Vaculík. Potřetí se do Dětí ráje vrací i Michaela Nosková.



Původní Děti ráje, které Sagvan Tofi vytvořil z hitů Michala Davida, měly premiéru už v roce 2009. Podceňovaný kus, který kritika příliš nechválila, slavil u diváků úspěch, jeho následnou upravenou brněnskou verzi dokonce ověnčila Cena Thálie. Za svůj výkon ji v roce 2016 dostal Jan Kříž.