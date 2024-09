Sagvan Tofi je synem iráckého Kurda a Češky. Rodiče se seznámili v Praze během otcových studií. První roky života strávil Sagvan Tofi v Iráku, ale rodiče se rozvedli a matka a Sagvan přesídlili do Prahy.

Sagvan Tofi od dvanácti let navštěvoval dramatický kroužek pod vedením Evelyny Steimarové a potom Pražskou konzervatoř, hudebně dramatický obor. Jeho filmový debut se datuje do roku 1982, kdy hrál malou roli v komedii Od vraždy jenom krok ke lži. Rok poté Sagvan Tofi dostal hlavní roli ve filmu Vítr v kapse.

Následně hrál vedlejší role ve filmech Zámek Nekonečno a Stav ztroskotání. V roce 1988 vytvořil jednoho z dvojice hlavních hrdinů ve filmu Kamarád do deště, pod vedením režiséra Jaroslava Soukupa. Do třetice pak hrál v pokračování Kamarád do deště II – Příběh z Brooklynu (1992).

Sagvan Tofi také režíroval několik videoklipů (J. Ledecký, M. Penk). V roce 2003 vydal v Popronu hudební album Best Of.