Divoká kurdská krev. Chtěli mě vykopnout do zvláštní školy, vzpomíná Sagvan Tofi

Gratuluji.

K čemu?

K úspěchu vašeho muzikálu Děti ráje, který už uvádíte více než dvanáct let a navštívilo ho přes milion diváků.

Tak to moc děkuji. Mimochodem tenhle muzikál hrajeme už čtrnáct let a pořád na nás chodí znovu a znovu spousta lidí všech generací, včetně dětí. Jsem na to moc pyšný. Ale popravdě mě muzikály nikdy nepřitahovaly a nudily mě. Když jsem byl na nějaký pozván, pak jsem odcházel tak po půl hodině. Tedy až na pár výjimek, jakou byli třeba původní Bídníci nebo první polovina Draculy; ale pak jsem šel taky stejně domů. (smích)