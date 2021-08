Drtilo mě, že na umělecké filmy lidi nechodí, říká režisér Discopříběhu

Potkáváme se v Srní, kde jste před pár dny začal natáčet čtvrtou řadu seriálu Policie Modrava. Liší se nějak tohle natáčení od předchozích sérií kvůli pandemické situaci?

To jsme pociťovali spíš, když jsme psali scénář. Na jaře 2019 jsem začal hledat náměty nových osmi pokračování a v listopadu téhož roku jsme s mým dlouholetým spolupracovníkem Mirkem Vaicem začali psát. Jsme zvyklí psát společně, v kanceláři v pražských Košířích, jenže aby se tam Míra veřejnou dopravou dostal, musel asi třikrát přestupovat, to by byla jen otázka času, kdy by to chytil. Takže vyhlášením lockdownu jsme se v březnu, kdy jsme měli hotové přesně dva díly, rozhodli zkusit to přes Skype. Já odjel na svou chatu do Srní, on na svou do východních Čech, takže dalších šest dílů jsme napsali tři sta kilometrů od sebe. Překvapivě to bylo lepší než v té kanceláři.

A teď nás až do půlky října čeká natáčení: osmkrát šedesát minut, což je celkem záběr, protože točit v šumavských exteriérech je samozřejmě něco jiného než v pražských ateliérech. Koncem května, kdy jsme začínali, se například počasí měnilo každou půlhodinu, od sluníčka po přívalové deště, bylo to šílené.