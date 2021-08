KOMENTÁŘ: Příčiny srážky u Domažlic. Významná trať má parametry minulého století

Přesto se to děje a dít nejspíš i bude, alespoň soudě podle vyjádření odborníků a politiků. Selhává prý hlavně lidský faktor a vybavení tratí nejmodernějším zabezpečením je tak drahé, že bude trvat léta, než se u nás dostatečně rozšíří. Srážka u Domažlic ale vyvolala rozruch i v sousedním Německu. Zazněla kritika bezpečnosti na českých železnicích, máme prý třikrát větší pravděpodobnost úmrtí ve vlaku, než je průměr EU. Bez ohledu na to, že se i tak jedná o minimální čísla, důvod k analýze to kvůli každému jednomu mrtvému rozhodně je.