Podvodný e-shop prověřuje policie, lidem přesto vyhrožuje dál. Mají strach

Karel V. je v insolvenci. Podle svých slov tak ani na internetu nemůže a ani nechce sázet na sportovní utkání, protože je pod přísnou kontrolou insolvenčního správce a na živobytí mu z výplaty nezbývá moc peněz. Jednoho dne klikl na reklamní banner na Facebooku, který mu vygeneroval předvyplněný formulář s jeho veřejně dostupnými údaji. Klikl na něj znovu.

„Od té doby mi začaly chodit zprávy o tom, že musím zaplatit 9900 korun za služby poskytnutí sázkařských tipů na sportovní utkání. Měl jsem strach, v mé situaci je každá tisícikoruna drahá,“ řekl pro iDNES.cz Karel. Popsal také telefonáty, kterými ho firma od té doby podle jeho slov zavalila.

„Nejdřív to na mě zkoušeli po dobrém, prý že je to jen deset tisíc a abych peníze poslal a neřešil to dál, jinak mohou být problémy. Zeptal jsem se jaké problémy, oni to zavěsili a za deset minut volali znovu, tentokrát s nějakým právníkem. Zavěsil jsem a šel na místní policii,“ přibližuje Karel.

Nejde o novinku, redakci se v minulosti podařilo získat několik dalších svědectví takřka identických s tím, jaké popsal Karel.

Praktiky e-shopu jsme popisovali také v prosincovém článku, v lednu před ním vydala varování ČOI a nyní ho podle informací iDNES.cz na základě trestního oznámení od obchodní inspekce začala vyšetřovat policie. „Oznámením podané ČOI se zabýváme a budeme zjišťovat, zdali došlo k protiprávnímu jednání,“ potvrdil mluvčí pražské policie Jan Rybanský.

Reklama, nátlak, výhrůžky. A znovu

Svůj příběh popsala redakci také Klára Z. z Jablonce. Sportovní svět ji vůbec nezajímá, i tak ji ale firma Hezké oblečení, pod kterou se skrývají obchodní značky mimo jiné nabízející sázkařské tipy, začala na mail zasílat své služby, tedy tipy na fotbal, tenis nebo hokej. První mail přišel Kláře 17. ledna, týden poté, co vydala varování ČOI. Jenže Kláře spadl do spamu.

„O pár dní později mi přišla SMS, že jim mám poslat na účet 9900 korun. Odepsala jsem, že nic nedlužím a nic jsem si nepůjčila. Obratem mi volali, že jsem vyplnila formulář na Facebooku na jejich službu sportovní predikce. Prý je to legální a odeslání formuláře je jako elektronický podpis. Vyhrožují mi, ví kde bydlím, mají můj telefon. I proto jsem se na vás obrátila, nechci se nechat vydírat či přijít o cokoliv,“ přiblížila redakci Klára.

SMS zpráva přišla Kláře Z. poté, co nereagovala na první výzvy o zaplacení.

Maily, faktury či předžalobní výzvy u tohoto typu služby se schovávají za názvy „projektů“ nebo „obchodních značek“ jako SimplyWin nebo Smart Bet, podle IČO se však téměř vždy lze dostat k opravdovému názvu firem, kterými jsou Hezké oblečení s.r.o. nebo Betting Advice s.r.o., jejichž jednatel je Tom Kavtičnik, který v minulosti stál i za firmou Betcademy.

Betting Advice a Betcademy Praktiky bývalé Kavtičnikovy firmy Betcademy byly v roce 2022 popsané například v pořadu Záhady Josefa Klímy. Betcademy se prezentovala jako tým analytiků, kteří celý den sedí u sportovních zápasů a mají navrch nad bookmakery sázkových kanceláří.

Slibovali lidem vysokou úspěšnost tipů, a tím pádem možnost pasivního příjmu, tedy peněz bez práce. Ukázalo se, že oni experti jsou najatí herci. Na výherních tiketech navíc Kavtičnik v grafických programech měnil vsazenou a vyhranou částku. Jeho vklad u jednoho z nich například nečinil pět tisíc korun, ale jen pět korun, což potvrdila sázková kancelář Tipsport. Lidé přišli kvůli tipům od Betcademy o částky až ve výši několika set tisíc korun.

Byznys s placenými tipy měl oslovit především mladé začínající sázkaře. Drahá auta, videa z drahých dovolených, medailonky údajných spokojených klientů. Všechna videa jsou stále k vidění na YouTube kanálu Betcademy. Před rokem na něj Kavtičnik umístil také video, ve kterém radí, jak lze přes jeho firmu pomoct Ukrajině. Poslední měsíce projekt Betcademy utichl.

Nahradil ho Betting Advice s obchodní značkou Smart Bet. IČO této firmy se objevuje i na fakturách podvedených lidí, kteří kontaktovali redakci iDNES.cz.

Jeden účet banka zablokovala, druhý ne

E-shopy za kterými stojí Kavtičnik nabízí kromě tipů pro sázkaře i jiné typy služeb. Na reklamních bannerech lákají uživatele například k výhodné koupi vozu, exkluzivních letenek nebo nabídek práce v Německu. Po kliknutí na odkaz ale vždy nastává stejný scénář.

Objeví se formulář s předvyplněnými údaji, který firma využije a „klientům“ následně posílá na e-mailovou adresu výzvu k zaplacení a v příloze také předmět „služby“, kterým zřejmě chce dokázat, že člověku opravdu něco dodává a musejí jí zaplatit.

Lidem, kterým je doručena faktura, doporučuji fakturovanou částku neplatit a případnou předžalobní výzvu ignorovat. Poškození by měli podat stížnost ČOI a trestní oznámení. Jan Fišer, právník

V dalších dnech pak od firem začne nátlak. V předmětech e-mailů jsou slova jako „předžalobní výzva“ nebo „poslední upomínka“. Splatnost falešných faktur bývá dva pracovní dny a ve zprávách jsou také výhružné informace, co se stane, pokud člověk nezaplatí. Pod e-maily není nikdo konkrétní podepsaný, jen klientské či právní oddělení.

Redakci se podařilo získat výpovědi několika desítek lidí, kteří mají s komunikací Kavtičnika a jeho týmu zkušenosti. Dokonce se spojili a vytvořili si hromadnou konverzaci na sociální síti. Jeden z nich, Janusz Konieczny, pracuje shodou okolností jako poradce Pirátů a v minulosti také jako analytik Nadačního fondu proti korupci.

Ukázka podvodných bannerů na Facebooku.

Konieczny se rozhodl s případem konfrontovat FIO banku, u které měly Kavtičnikovy firmy zřízeny účty. Banku o pochybném jednání firem upozornil, poté také provedl kontrolu, na dva z nich poslal korunovou platbu. I po upozornění byl jeden z účtů stále aktivní.

Analytik bance vše popsal a zdůraznil, že aktivity Kavtičnikových firem popisují novináři od roku 2022. Banka mu za informace poděkovala a slíbila, že případ prověří, ohledně dalších informací se ale odkázala na bankovní tajemství. Podle posledních faktur, které se podařilo redakci získat, mají nyní Kavtičnikovy firmy účty u ČSOB.

Firmy na bezdomovce a kamarád do deště

Jméno Kavtičnik nefiguruje jen u případu pochybných sázkových nabídek, zajímavá je také minulost příbuzného jednatele pochybných e-shopů, Roka Kavtičnika. Ten má či měl podle obchodního rejstříku na své jméno napsáno několik firem.

Bravo Production Za uměleckou agenturou, která je od roku 2022 z rozhodnutí Městského soudu v Praze v likvidaci, stál Milan Šedivý.

Ten byl v minulosti jedním z vlastníků firmy Marila, která byla spojována s uprchlým podnikatelem Tomášem Pitrem.

V agentuře působil kromě Šedivého a Tofiho také právě Rok Kavtičnik.

Podle zdrojů iDNES.cz by mělo jít o otce mladého podnikatele. Ten mimo jiné působil ve firmě jménem Bravo Production, která je podle veřejně dostupných údajů v likvidaci. Podle obchodního rejstříku byl Rok Kavtičnik členem představenstva také spolu se známým hercem Sagvanem Tofim.

Redakce iDNES.cz se s hercem spojila, i když byl v představenstvu od roku 2004 až do roku 2020, Tofi si na něj prý nevzpomíná. „Ve firmě jsem působil, toho člověka ale neznám, nezlobte se,“ reagoval na dotaz Tofi.

Kavtičník, původem ze Slovinska, byl rovněž jediným vlastníkem a jednatelem společnosti První česká energetická, která je ministerstvem financí evidovaná jako nespolehlivý plátce DPH. Za nespolehlivou osobu je považována firma, která nemá v pořádku daňové doklady a úřad jí vyměří daň alespoň 500 tisíc korun, a také podnik podezřelý z účasti na podvodu.

Situace patrně souvisí s daňovou kauzou, která před více jak 10 lety skončila u Městského soudu v Praze, a ve které tato společnost sehrála důležitou roli. Další vývoj v této firmě byl ovšem velmi podivný.

„Kavtičnik následně přepsal firmu na člověka s exekucemi a trvalým bydlištěm na obecním úřadě. Jsou to zkrátka typické znaky bezdomovce a ve výsledku takzvaného bílého koně. Následně tato osoba po pouhých 3 měsících přepsala firmu na dalšího bezdomovce. Opět s exekucemi a bydlištěm na úřadě. Tato osoba pak po několika měsících zemřela, a tak ve výsledku zůstala firma s dluhy vůči státu, a přitom neměla žádného majitele ani jednatele. Zkrátka až do dnešního dne je to prázdná skořápka,“ popisuje Konieczny.

Podle analytika je nyní míč na straně Finančního úřadu, který na základě Konieczného podnětu informoval soud, aby šla firma vlastněná bezdomovcem do likvidace.

„Dle mého názoru by státní úřady měly posoudit, zdali se nejednalo o účelové převody zadlužené společnosti na bílé koně, kdy ve skutečnosti by jednatelem a majitelem firmy mohl se stát zpět Rok Kavtičnik,“ uzavírá Konieczny.