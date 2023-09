Sagvan Tofi je blb, ale nekopejme do chudáka, říká Tereza Černochová

„Je to prostě blb, no,“ začala Černochová hořkou vzpomínku na Tofiho. „Mně jako dívce před zraky vydavatelství řekl památnou větu, že já nikdy s tím, jak vypadám, nebudu zpěvačka, už vůbec ne dobrá a vůbec ne populární. Mě to tenkrát píchlo u srdce a zamotalo mi to hlavu,“ vzpomíná, jak ji český zpěvák srazil na začátku kariéry sebevědomí.

Od té doby se neviděli, ale Tereza Černochová, která se prosadila nejprve v triu Black Milk a dnes je zpěvačkou skupiny Monkey Business, si přeje Tofiho potkat. „Těším se, až na něj narazím. Vezmu ho pod krkem a řeknu mu: Chlapče, tak se na mě podívej, někdy je lepší držet mordu. Tak třeba prostřednictvím tohoto pořadu by se to k němu mohlo dostat. Ale nekopejme do chudáka, přátelé,“ říká zpěvačka.

Zdálo by se, že jako dcera slavného zpěváka Karla Černocha má cestu do showbyznysu vyšlapanou. Ale setkala se spíš s předsudky. „Můj nástup na gymnázium s hudebním zaměřením byl ostrý, okamžitě mě chtěli vyloučit. Byla jsem dcera člověka, který hraje ďábelskou hudbu, ten pop. Byla jsem černá ovce, trojka z klavíru, operní zpěv taky za tři. Pak jsem si je ale nějak získala, dokonce i po tátovi pak chtěli, aby tam učil populární zpěv. Doba se změnila,“ vzpomíná Černochová, jejímž snem byla původně úplně jiná profese.

„Já jsem toužila jít na veterinu, ale nepodařilo se mi to. Koncertovala jsem v Black Milk a veterina je o tom, že se musíš učit a ne rajzovat po diskotékách. Tak jsem to obešla tím, že jsem šla studovat zemědělku,“ vysvětlila Černochová. Své odborné znalosti ale zatím nezúročila a je šťastná v kapele s Romanem Holým, Matějem Ruppertem, Ondřejem Brouskem a dalšími.

„Být jedinou ženou v kapele je někdy super a někdy úplně naprd. Já jsem odmalička byla klučičí. Ta mužská energie mi dělá dobře. Ale jak jsem zblblá, že jsem pořád s klukama, tak já všude chodím na pánskej záchod. V kapele je nás dohromady třináct chlapů a já. Převlíkáš se před zraky všech a oni se také převlíkají před mým zrakem a náš basista nenosí spodní prádlo. Ale já už si z toho hlavu nedělám, miluju je a jsem s nimi strašně ráda,“ říká Černochová.