Kupříkladu ve Finsku je sauna součástí kulturního dědictví, považuje se za posvátné místo třeba jako kostel, a tak je zakázáno se v jejích prostorách hádat nebo nadávat. Dokonce tu mají prý i saunového elfa, jmenuje se Saunatonttu a dovede kouzlit a uzdravovat.

Kdo ví, jak to je, jedno je ale jisté, saunování je zdraví prospěšné a my vám hned řekneme proč, s čím nám i našemu tělu pomáhá.

Imunita

Zrychluje totiž oběhovou soustavu, buňky potom distribuují po těle více kyslíku a imunitní systém startuje tvorbu bílých krvinek, jež jsou v těle zodpovědné za boj s viry a infekcemi i za eliminaci patogenů. Je potvrzeno, lidé, kteří navštěvují saunu, mají dvojnásobně vyšší šanci než ostatní, že se úspěšně vyhnou virovým onemocněním.

Regenerace

Má blahodárné účinky na přetížené svaly a stejně jako třeba masáž jim může přinést okamžitou úlevu. Zamezuje vyplavování kyseliny mléčné, takže svaly po zátěži nebolí. Také spouští přirozený proces hojení, orgány jsou víc a rychleji okysličovány a dostávají se k nim potřebné látky, což pomáhá při natržených svalech nebo onemocnění karpálních tunelů. Podle novozélandské studie pravidelné saunování snižuje například intenzitu chronických bolestí, a to až o 44 %.

Psychika

Žijeme ve velmi hektické době, ve stresu, mnoho civilizačních chorob, jimiž trpíme, bývá považováno za psychosomatická onemocnění. Saunování jako by bylo pro zklidnění psychiky předurčeno. Tmavé a klidné prostředí dává okamžitě odpočinout smyslům. Dochází k vyplavování endorfinů a navození takzvané šťastné únavy. Hladina endorfinů se udrží v těle poměrně dlouhodobě, podle některých studií až 72 hodin od posledního saunování.

Spánek

Potřebujeme ho ke správnému fungování těla. Nekvalitní spánek vede k psychickým obtížím a může být jednou z příčin propuknutí řady nemocí. Sauna dokáže během několika desítek minut navodit stav, který se podobá momentu před usnutím. Kombinací svalového relaxu, zklidnění dýchání, ustoupení chronické bolesti, vyplavení endorfinů a produkce melatoninu navozuje tzv. „šťastnou únavu“, která přetrvá i několik hodin po saunování.

Dýchání

Saunování sice není možné nikdy zvolit jako stoprocentně účinnou metodu (vždycky totiž záleží na reakci konkrétního jedince a dalších symptomech jeho onemocnění), výsledky dlouhodobé praxe a také celé řady studií přesto přesvědčivě ukazují, že saunování má díky svému klimatu pozitivní vliv na plíce a na dýchací soustavu jako takovou. Japonská studie tvrdí, že saunování otevírá dýchací cesty, zvyšuje vitální kapacitu plic a průtok vzduchu, zlepšuje celkově dýchání a ulevuje od celé řady respiračních problémů.

Mozkové funkce

Horké teploty a následné ochlazení dokážou tělo vybičovat k protikladným reakcím – a to my chceme. Při zahřívání tělo vyplavuje celou řadu stresových hormonů, mimo jiné noradrenalin, který je zodpovědný za schopnost soustředit se. Mozek tak zajistí vznik nových neuronů i nových mozkových buněk. To pomáhá kromě jiného zlepšovat krátkodobou a dlouhodobou paměť. Jakmile stresová fáze pomine, dochází k vyplavení endorfinů a k celkovému uvolnění těla i mysli. Právě tohle snižuje depresivní stavy, a to na dobu asi až 72 hodin. Předpokládá se, že pravidelné saunování by mohlo snižovat riziko Alzheimerovy choroby a demence.

Kůže a vlasy

Pobyt v sauně a prokrvení kůže má pozitivní vliv na přirozenou mazovou sekreci. To pomáhá odstraňovat toxiny a vybavovat jak pokožku, tak vlasy přirozenou ochrannou bariérou. Podle studií má zvýšená sekrece mazových žláz a očištění vlasových kořínků blahodárný vliv na růst vlasů.

Klouby

Saunování má vliv i na klouby, a to jak ty zdravé, tak ty stárnoucí, případně trpící některou z degenerativních poruch. Termoterapie v sauně totiž zvyšuje protažitelnost kolagenních vláken. Celkově zvyšuje práh bolesti a zlepšuje prokrvení. Saunování je proto ideální před zahájením cvičení a před protahováním.

Kardio

Střídání teplot má podobný efekt jako intenzivní pohybový trénink, a srdce tak na něj navyká. Ve chvíli se přejde z klidových 60 tepů za minutu na hodnotu kolem 100 a více tepů za minutu, pak následuje návrat zchlazením do klidu. Díky celkovému okysličení organismu dobře funguje oběhový systém. Saunování je prevencí infarktu, výsledek nezáleží na věku, ale na frekvenci, s jakou jedinec saunu navštěvuje.

Délka života

Saunování chrání organismus před propuknutím celé řady chorob, má vliv na psychickou pohodu a zachování důležitých funkcí mozku, které ovlivňují naši vitalitu a tím pádem i kvalitu života. Díky rozšíření pórů se zlepšuje dýchání kůže, pleť se zbaví nečistot, odumřelých buněk a škodlivých látek. Pravidelné saunování proto zpomaluje stárnutí kůže.

Detoxikace

Dokáže odstranit z těla řadu toxinů, ale i zbytky alkoholu nebo látky získané kouřením. Rychlé zahřátí organismu a s ním nastartování krevního oběhu a prokysličení organismu tak během okamžiku dokážou spustit potřebnou látkovou výměnu. Při pravidelném saunování se snižuje množství toxických látek v těle asi o pětinu a pot obsahuje 5 až 6x více nečistot a tuku než obyčejný pot.

Spalování

Je to skvělý doplněk při hubnoucích kúrách, i když samotné saunování spálí pouze omezený počet kalorií. V případě finské sauny je to zhruba 300 kalorií, protože se při této proceduře vypařuje takřka výhradně voda. U saun s nižší teplotou a větší vlhkostí může jít asi o dvojnásobek kalorií. Zbytek je cholesterol a další škodlivé látky. V saunách s nižší teplotou vyloučíme asi o 10 % škodlivin více než ve finské, a lépe tak nastartujeme proces hubnutí.

Termoregulace

Sauna zlepšuje schopnost přizpůsobit se zimě i extrémnímu horku. V době, kdy jsou vysoké teploty stále častější, se trénink v sauně může hodit. Naše tělo je vystavováno teplotním šokům při přechodu z horkého venkovního prostředí například do klimatizovaných místností. Saunování účinně zabraňuje šokovým stavům, které jsou známé například nadměrným pocením nebo okamžitým oslabením a malátností.